Черепашонок с пляжа Австралии шесть дней испражнялся только пластиком

Травмированный детёныш зелёной морской черепахи почти неделю испражнялся только пластиком. Об этом изданию The Guardian рассказали в австралийской лечебнице, куда привезли черепашонка.

"Он испражнялся пластиком шесть дней. Никаких фекалий не вышло, только чистый пластик", – сообщила медсестра ветлечебницы при зоопарке Таронга в Австралии.

По её словам, пластиковые кусочки были разного размера, цвета и состава. Некоторые из них были твёрдыми и острыми, а на каких-то даже угадывались надписи. "Вокруг так много пластика, что животные едят его как свою первую еду", – сказала медсестра.

Черепашонка, весом 127 граммов, нашли на пляже в Сиднее. У него отсутствовал один плавник, другой был травмирован, а в панцире зияла дыра. Сейчас черепашонок выздоровел и подрос, но в океан его выпустят скорее всего только через год.

В больнице при зоопарке Таронга ежегодно лечится до 80 морских черепах. Многие из них поступают с травмами, после того как запутались в леске, проглотили рыболовные крючки или пластик.