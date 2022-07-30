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Черепашонок с пляжа Австралии шесть дней испражнялся только пластиком

Травмированный детёныш зелёной морской черепахи почти неделю испражнялся только пластиком. Об этом изданию The Guardian рассказали в австралийской лечебнице, куда привезли черепашонка.

"Он испражнялся пластиком шесть дней. Никаких фекалий не вышло, только чистый пластик", – сообщила медсестра ветлечебницы при зоопарке Таронга в Австралии.

По её словам, пластиковые кусочки были разного размера, цвета и состава. Некоторые из них были твёрдыми и острыми, а на каких-то даже угадывались надписи. "Вокруг так много пластика, что животные едят его как свою первую еду", – сказала медсестра.

Черепашонка, весом 127 граммов, нашли на пляже в Сиднее. У него отсутствовал один плавник, другой был травмирован, а в панцире зияла дыра. Сейчас черепашонок выздоровел и подрос, но в океан его выпустят скорее всего только через год.

В больнице при зоопарке Таронга ежегодно лечится до 80 морских черепах. Многие из них поступают с травмами, после того как запутались в леске, проглотили рыболовные крючки или пластик.

  • Некоторые штаты Австралии, а также около 80 стран мира ввели ограничения на использование одноразового пластика.
  • Тем не менее, ежегодно в океан попадает более 8 миллионов тонн пластика. Люди оставляют пластиковые изделия на побережье, выбрасывают с рыболовных судов в море, также их выносит реками с суши.
  • Микропластик поднимается с поверхности океана, разносится по планете, попадает в воду и пищу. Три года назад учёные подсчитали, что в неделю средний человек на Земле "съедает" пластиковую банковскую карточку. А в марте 2022 года микропластик впервые обнаружили в крови человека.

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