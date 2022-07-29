Sprite перестанут разливать в зелёные бутылки ради экологии

С 1 августа 2022 года газированный напиток Sprite будут разливать в прозрачные пластиковые бутылки вместо фирменных зелёных. Производитель принял такое решение в рамках повышения экологической ответственности компании. Об этом сообщает CNN Business.
Напиток Sprite более 60 лет продавался в зелёных пластиковых бутылках. Из-за красителя пластик, из которого производили упаковку для Sprite, нельзя использовать для вторичной переработки в прозрачные бутылки. Это не вписывалось в кампанию по сокращению пластиковых отходов, которую ведёт владелец бренда – корпорация Coca-Cola.
"Отказ от красителей в пластике улучшит качество переработанного материала. Прозрачные пластиковые бутылки Sprite можно будет перерабатывать в новые. Это поможет развитию замкнутого цикла производства пластика", – говорится в заявлении компании по переработке пластика R3CYCLE, которая помогает Coca-Cola.
Фирменный зелёный оттенок Sprite останется на его этикетках. Зелёные бутылки, в которые разливались другие напитки корпорации Coca-Cola, также заменят на более экологичные прозрачные.
- В 2018 году корпорация Coca-Cola объявила о своей программе "Мир без отходов". Согласно целям кампании, к 2030 году Coca-Cola планирует перерабатывать одну бутылку или банку на каждую проданную.
- В 2021 году – четвёртый раз подряд – экологическая фирма Break Free From Plastic назвала Coca-Cola лидером по загрязнению планеты пластиком. Логотипы её брендов были обнаружены на 19 826 кусках выброшенного пластика в 39 странах, в том числе в парках и на пляжах.
- Часть выброшенного пластика попадает в океан. Микропластик поднимается с поверхности океана, разносится по планете, попадает в воду и пищу. Три года назад учёные подсчитали, что в неделю средний человек на Земле "съедает" пластиковую банковскую карточку. А в марте 2022 года микропластик впервые обнаружили в крови человека.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.