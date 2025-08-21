Большой театр будет искать у сотрудников политические взгляды

Дирекция Большого театра заключила контракт на установку шпионящего за сотрудниками программного обеспечения. Программа будет искать у сотрудников политические взгляды, выявлять интерес к войне в Украине и следить за использование нецезурной лексики. Об этом пишет расследовательский проект "Система".

Как выяснила редакция, театр планирует установить на 500 рабочих устройствах программу InfoWatch Traffic Monitor, заплатив за лицензию 21,6 миллиона рублей ($266 тыс.). Программа перехватывает переписки и активность сотрудников в интернете и профилирует их по группам риска, выявляя аномалии в их действиях.

Чтобы узнать, относится ли сотрудник к группе риска, программа будет смотреть, использовал ли он в переписках нецензурную лексику, обсуждал ли начальство и готовился ли к увольнению. К аномальному поведению разработчики софта относят интерес к СВО и наличие политических взглядов (каких именно — не уточняется).

Выявлять аномалии программа будет с использованием искусственного интеллекта, данные будут анализировать сотрудники службы безопасности. Как будут использоваться собранные профили — неизвестно.

Ранее "Система" сообщала, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину к администраторам и солистам ведущих российских театров уже применяются разнообразные меры слежки и контроля.

От них требовали писать объяснительную записку при каждом выезде за границу, а по возвращении служба безопасности отбирала у театральных работников паспорта, утверждалось в материале.