Полиция оштрафует Бориса Джонсона за вечеринки во время локдауна

Полиция Лондона оштрафует премьер-министра Бориса Джонсона за посещение вечеринки в честь его дня рождения. Мероприятие прошло во время локдауна, введённого из-за пандемии COVID-19, сообщает Би-би-си со ссылкой на Даунинг-стрит.
Уведомление о штрафах также получили министр финансов Риши Сунак и жена премьер-министра Кэрри Джонсон.
Всего полиция Лондона расследует 12 мероприятий, которые прошли на Даунинг-стрит и в других правительственных зданиях во время карантина. За нарушение правил изоляции другим участникам уже выписано более 50 штрафов.
Так британские СМИ сообщали о проведении рождественской вечеринки 18 декабря 2020 года, через два дня после того, как власти Лондона ввели карантин самого высокого уровня. В городе не работали рестораны, кафе и многие магазины.
Другое мероприятие на Даунинг-стрит, где по данным Би-би-си было около 30 человек, включая премьера и его жену, прошло в мае 2020 года. Журналисты нашли приглашение на эту вечеринку, из которого сделали выводы, что речь идёт не о рабочем мероприятии.
- Первоначально Борис Джонсон отрицал, что нарушал правила карантина. Позже извинился за посещение мероприятий, но настаивал, что был лишь на "рабочих встречах". Расследованием занялась полиция.
- Джонсон стал первым действующим премьер-министром Великобритании, который подвергся санкциям за нарушение закона. Лидеры лейбористов призывают его уйти в отставку.
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