Полиция оштрафует Бориса Джонсона за вечеринки во время локдауна

Полиция Лондона оштрафует премьер-министра Бориса Джонсона за посещение вечеринки в честь его дня рождения. Мероприятие прошло во время локдауна, введённого из-за пандемии COVID-19, сообщает Би-би-си со ссылкой на Даунинг-стрит.

Уведомление о штрафах также получили министр финансов Риши Сунак и жена премьер-министра Кэрри Джонсон.

Всего полиция Лондона расследует 12 мероприятий, которые прошли на Даунинг-стрит и в других правительственных зданиях во время карантина. За нарушение правил изоляции другим участникам уже выписано более 50 штрафов.