Борис Джонсон заявил о законности действий британского эсминца

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что экипаж эсминца "Дефендер" действовал у побережья аннексированного Крыма законно, так как Великобритания не признает территориальные претензии России на Крым.

Джонсон прокомментировал инцидент с эсминцем на следующий день после того, как российская сторона заявила, что предупредительным огнём заставила его сменить курс и выйти из российских территориальных вод. Джонсон сказал, что это воды Украины, и "абсолютно правильно было использовать их для передвижения из пункта А в пункт Б" по кратчайшей траектории. По словам Джонсона, военный корабль Королевского флота "отстаивал наши ценности" в инциденте в водах у крымского побережья.

При этом премьер-министр отметил, что не считает, что сейчас отношения Москвы и Лондона находятся в низшей точке.

24 июня посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем "Дефендер". Как сообщается на сайте МИД, Броннерт "был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы РФ и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море РФ".

23 июня сторожевой корабль ФСБ России открыл предупредительный огонь в сторону британского эсминца "Дефендер" неподалеку от берега аннексированного Крыма. Российские пограничники обвинили корабль в нарушении границы. Утверждается, что он зашел на полторы морские мили вглубь территориальных вод России и не ответил на предупреждения.

В минобороны Великобритании заявили, что "Дефендер" следовал по международно признанному коридору. Выстрелы в сторону корабля экипаж, как сообщили британские власти, принял за военные учения, проводившиеся российским флотом. Сброса бомб по курсу следования эсминца его экипаж не заметил.

Российские военные опубликовали видео пролёта истребителя над кораблём, сброса бомб на нем нет. В четверг видео инцидента опубликовала и ФСБ России. На нём, в частности, запечатлена предупредительная стрельбы из пушки сторожевого корабля.

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту "Дефендера", сообщил, что корабль намеренно вошел в воды рядом с Крымом, чтобы продемонстрировать Москве приверженность международному праву. Большинство стран мира считают полуостров и окружающие его воды принадлежащими Украине.