В Санкт-Петербурге совершено нападение на главу предвыборного штаба кандидата на пост президента Бориса Надеждина Дарью Хейкинен. По всей видимости, его совершил преследующий её два с половиной года сталкер.

Как рассказал Надеждин в телеграме, нападавший пришёл в штаб вечером 14 января. Он преградил проход, начал оскорблять оппозиционную активистку и выкрикивать угрозы, и распылил перцовый баллончик. По словам кандидата, будет написано заявление в полицию.

Подозреваемый в твиттере написал, что его избили, а активистка была облита газом "справедливо". В комментариях он написал в её адрес оскорбления, уточнив, что попытается устроить ей "как можно больше проблем": "теперь мне [её] не жаль". На видео с места событий видно, что между подозреваемым и сотрудниками штаба возникла потасовка.

Хейкинен написала в твиттере, что с ней всё в порядке, но она нуждается в отдыхе. В январе прошлого года 20-летняя активистка рассказывала, что её полтора года преследует мужчина на 7 лет старше неё. В августе она рассказывала, что он пытался сорвать политические дебаты с её участием в одном из клубов Санкт-Петербурга.