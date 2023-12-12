Суд в Сыктывкаре приговорил к штрафу в 600 тысяч рублей социолога Бориса Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма. Он освобождён в зале суда. Обвинение требовало отправить его в тюрьму.

Дело рассматривалось 2-м Западным окружным военным судом на выездном заседании в Верховном суде Коми, на нём присутствовал корреспондент издания "Сота". Рассмотрение заняло меньше, чем один день.

Поводом для возбуждения дела стало видео в ютьюб-канале издания "Рабкор" и пост в телеграм-канале социолога, где Кагарлицкий сказал, что понимает военное значение украинской атаки на Крымский мост.

Мост, соединяющий аннексированный Россией Крым с Краснодарским краем, был подорван в октябре 2022 года в результате спецоперации СБУ. Тогда погибли пять мирных жителей, в том числе водитель коммерческого грузовика, вёзший взрывчатку, не зная об этом.

Кагарлицкий отрицал обвинения. В последнем слове он сказал, что старается соблюдать законы.

64-летний Борис Кагарлицкий — социолог, политолог, директор Института глобализации и социальных движений, известный левый публицист, участник диссидентского движения в СССР. В 2022 году был внесён Минюстом в список так называемых иностранных агентов.

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