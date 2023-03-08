Боррель: ЕС до конца марта обучит более 11 тысяч украинских военных

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель принял участие в неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза в Стокгольме. По итогам совещания он предложил общеевропейскому фонду мира дополнительно выделить Украине 1 миллиард евро на закупку боеприпасов. Ещё 1 миллиард должен быть выделен на пополнение Европой собственных запасов.

Кроме того, он сообщил, что уже к концу марта Евросоюз закончит обучение более 11 тысяч украинских военных. Всего в 2023 году подготовку в Европе пройдут 30 тысяч украинских военнослужащих.

Боррель прокомментировал расследование прошлогодних взрывов на газопроводах "Северный поток". Он отметил, что речь, несомненно, идёт о диверсии, но пока расследование не завершено, делать какие-либо заявления рано. Он отметил необходимость усилить меры безопасности для защиты критической инфраструктуры и упомянул, что шаги в этом направлении уже принимаются странами Евросоюза и НАТО. "То, что случилось на "Северных потоках", может произойти на любом подводном кабеле - например, оптоволоконном или электрическом," - подчеркнул Боррель.