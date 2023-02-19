Боррель призвал меньше аплодировать Зеленскому, а давать больше снарядов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в воскресенье выступил на международной конференции по безопасности в Мюнхене. Он призвал мировое сообщество усилить и, главное, ускорить военную помощь Украине. Боррель сообщил, что этому вопросу будет посвящена встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, которая состоится 6-7 марта.

Боррель отметил, что Украина сейчас находится в критической ситуации с боеприпасами и военной техникой, и заявил, что новые поставки должны произойти как можно скорее - в течение ближайших недель. Он подверг критике медлительность европейских стран в решении вопросов, например, о поставках Украине танков, и посоветовал перейти от слов к делу.

"Евросоюз - это армия Украины, поскольку этот конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности," - заявил Боррель.

По мнению Борреля, ради поставок большего количества вооружений Украине европейские страны могут лишиться части собственных запасов. В таком случае, сказал он, необходимо различать краткосрочные и среднесрочные задачи. Страны ЕС должны в будущем увеличить производительные мощности своей военной промышленности.

Также он выразил уверенность, что Украина уже принадлежит к "европейской семье". По мнению Борреля, осталось только узаконить эту принадлежность. Однако для этого, по словам главного европейского дипломата, Украине придётся "проделать домашнюю работу", в чём Евросоюз готов её поддерживать. Боррель призвал западные страны "меньше аплодировать Зеленскому и давать ему больше снарядов".