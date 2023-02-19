Макрон в Мюнхене: Мы желаем поражения России, но не её краха

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находясь на международной конференции по безопасности в Мюнхене, дал интервью представителям французской прессы. Он заявил, что Запад готов наращивать военную помощь Украине, понимая, что война вступила в затяжную фазу. По словам Макрона, Запад хочет победы Украины, но не краха России.

Макрон подчеркнул, что Франция никогда не хотела и не будет хотеть разгрома России. Он не поддерживает позицию тех наблюдателей, которые требуют атаковать Россию на её территории. Президент также признал, что сейчас "не время для диалога с Москвой", но выразил надежду, что военные успехи Украины при поддержке западных союзников смогут заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Говоря о перспективах смены власти в России, Макрон выразил сомнение, что она возможна в ближайшей перспективе. По его мнению, попытки сменить режим извне уже проваливались во многих странах, а те кандидатуры, которые можно рассматривать как возможных преемников президента России Владимира Путина, значительно хуже него.

Интервью Макрона опубликовали газеты Le Figaro и Le Journal du Dimanche, а также телекомпания France Inter.