Бойцу ЧВК "Вагнер" дали срок за стрельбу по машине с полицейскими

Суд в Ростове-на-Дону приговорил бойца ЧВК "Вагнер" Павла Николина к 6 годам 11 месяцам колонии особого режима за стрельбу по машине с полицейскими. Один сотрудник был ранен.

Нападение произошло в декабре прошлого года в Новошахтинске на границе с Луганской областью. Полицейские наткнулись на Николина, одетого в камуфляжную форму, в лесополосе во время обхода. По версии следствия, Николин не менее трёх раз выстрелил по автомобилю с полицейскими из ручного пулемёта. Задержали его на следующий день.

На допросе Николин утверждал, что "отстал от группы" и принял полицейских за украинских солдат: не знал, что пересёк границу и уже находится в России.

"База" тогда писала, что Николин отбывал срок за кражу и разбой в уфимской колонии, где его завербовали в ЧВК "Вагнер". По данным издания, в конце ноября 2022 года Николин дезертировал. После задержания Николина руководитель военной группировки Евгений Пригожин подписал за него поручительство и был "готов забрать его обратно на фронт".