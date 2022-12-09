Обстрелявший полицейских в Новошахтинске был бойцом "ЧВК Вагнера"

Подозреваемый в обстреле полицейских в городе Новошахтинске Ростовской области, 38-летний Павел Николин заявил в суде, что открыл огонь, так как думал, что это украинцы. Он также сказал, что служил в "ЧВК Вагнера" и воевал в Украине. Николин арестован, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее телеграм-канал Avtozak Live без указания источника сообщал, что Николин, который с 2016 года отбывал срок в уфимской ИК-4 по обвинению в ограблении, был завербован в "ЧВК Вагнера". Такую же информацию сообщала Baza. По данным издания, Николин дезертировал.

В суде Николин утверждал, что "отстал от группы" и пересёк границу России, о чём, по его словам, не знал.

Ранее пресс-служба создателя ЧВК Евгения Пригожина заявила, что будет проведено расследование о причастности нападавшего к частной военной компании.

Нападение на полицейских было совершено 6 декабря. Мужчина в камуфляже без опознавательных знаков обстрелял патруль полиции. Один сотрудник МВД был ранен. На следующий день нападавший был задержан.

Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Им обещают помилование за участие в боевых действиях. Глава ЧВК Евгений Пригожин на попавшем в сеть видео из одной из российских колоний заявляет заключённым, что согласившиеся отступить или сдаться в плен будут убиты.