Боже, Царя хорони! Антивоенный Новый год Артемия Троицкого

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В 307-м выпуске программы и подкаста "Музыка на Свободе" Артемий Троицкий поздравляет слушателей с Новым годом и предлагает послушать песни о мире, где Путина нет.

"Музыка на Свободе" – программа от политики далёкая. Однако пацифистская, антидиктаторская, демократическая повестка мне, разумеется, близка – тем более в нынешнее ультрадраматичное время. Канун Нового года – время не только праздничное, но и время исполнения желаний. Поэтому, посоветовавшись с коллегами по Радио Свобода, я решил посвятить весь предновогодний выпуск актуальным песням русскоязычных авторов – вне зависимости от их места проживания. Песням протестным, песням сатирическим, песням о страшном сегодняшнем и, дай бог, светлом завтрашнем дне.

Начнём с единственного трека, который вышел на аудионосителях – все остальные имеются только в интернете. Это веселейшая песенка "Михал Иваныч", завершающая новый альбом знаменитой петербургской группы НОМ – "НОМ в опере". Как всегда, искромётно и, будем надеяться, пророчески!

The Tagil – не то ансамбль, не то автор-исполнитель, не то студийный проект. Откуда – тоже неизвестно, хотя название предполагает уральское происхождение. За истекающий год "Тагил" запустил в сетях несколько сильных песен: "Эй, брат", "Ещё хуже" и другие. Одна из них – "Путина нет". Популярные мечты и размышления о том, как сложилась бы жизнь, не случись с нами эта беда.

"Боже, Царя хорони!" – почти ремейк старого российского гимна в исполнении популярной ска-панк-группы "Йорш" из подмосковного Подольска. Конкретного царя Дмитрий Соколов сотоварищи не называют, но каждый может легко это домыслить. Видео тоже с новогодним настроением.

Вообще, столько песен, сколько написали в последнее время о Владимире Путине, кажется, не было написано о Хрущёве, Брежневе, Горбачёве и Ельцине, вместе взятых. Вот ещё одна поющаяся миниатюра, недавно исполненная лидером легендарной группы "Телевизор" Михаилом Борзыкиным, проживающим ныне в Черногории. Называется просто – "Сдох".

Имеющий статус иноагента Иван Алексеев, он же Noize MC, живёт теперь с семьёй в Вильнюсе. Он очень активен и постоянно гастролирует – в том числе с живым проектом Voice of Peace с певицей Монеточкой. Пожалуй, самая заметная работа Нойза 23-го года – песня и впечатляющий видеоклип "Кооператив "Лебединое озеро" по мотивам балета Чайковского.

Swan Lake – так называется и новейшая работа панк-феминисток Pussy Riot. Маша Алёхина с подругами тоже активно концертирует по всему миру и постепенно обновляет репертуар. В этой песне, в частности, речь идёт и о похищенных с родины украинских детях, и о юных жертвах фашистской пропаганды.

Дед Архимед – звезда социальных сетей (375 тысяч подписчиков); по слухам, проживает в городе Иваново. Представитель нового музыкально-сатирического андерграунда. "Откуда бюджет для СВО" – характерные чёрно-юмористические куплеты, коих у замечательного Деда изрядное количество.

Среди всех рокеров бывший москвич, а ныне житель Нью-Йорка Максим Покровский – несомненный рекордсмен по антивоенному репертуару. "Украина", "Гойда, орки!", Generation Z – группа "Ногу свело!" записала уже порядка полудюжины мощных песен о позорной войне. Самая свежая из них – "Вальс улетающих птиц". Содержание её, как и в прочих комментариях, пересказывать не буду, поскольку исполнено всё на родном языке.

Василий К (Киселёв) из Мурманска, но уже около 30 лет базируется в Швеции. У него есть хорошая группа "Василий К & Интеллигенты", записано много альбомов. Был рад обнаружить в YouTube его новую песню на актуальную тему. "Перечёркнуты" – и мир, и надежды, и друзья, оказавшиеся подлецами.

Tequilajazzz – одна из самых известных и статусных "серьёзных" российских рок-групп. Её лидер Евгений Фёдоров живёт сейчас в Таллинне, остальные участники состава разбросаны повсюду, от Финляндии до Израиля. Группа выступает и потихоньку записывает новый материал – в том числе песню "Машина, полная зла". Это не лобовая политпесня (как у Нойза или Покровского), но смысл её сомнений не оставляет.

Ещё один, вслед "Тагилу" и Деду Архимеду, потаённый проект – "Капитан Кенгуру". Вроде бы находится в Голландии; выпущено уже 4 цифровых альбома. У Андрея Макаревича есть песня с точно таким же названием – "Моя страна сошла с ума", и была она написана по горячим следам, в марте 22-го года. К великому сожалению, с тех пор эта страна не поборола безумие, и Капитан Кенгуру сочинил новую песню с тем же названием.

В моей программе представлены в основном рок-артисты – и это не отражает реальность. Рэперы не менее активно осваивают протестную тематику, просто я гораздо хуже знаю этот сегмент русскоязычной музыкальной сцены. Блестящий альбом Влади из "Касты" – "Длится февраль" вышел уже давненько, поэтому представляю недавнюю запись Лигалайза и Mr. Freeman "Мир!! Вашему!! Дому!!", собравшую уже несколько сотен тысяч просмотров.

В заключение – настоящая новогодняя песенка и совсем-совсем свежеспетая. Авторы и исполнители законспирированы под псевдонимом Керосинов (был такой композитор в древней кинокомедии "Антон Иванович сердится"). Называется "Солдатская с грустинкой". С Новым годом, и да сгинет мрак в 2024-м, и да воцарится справедливый мир повсюду! Аминь.

Плейлист 307-го выпуска "Музыки на Свободе"

1. НОМ (РФ) "Михал Иваныч". LP "НОМ В ОПЕРЕ" (Отделение ВЫХОД)

2. The Tagil (?). “Путина нет"

3. Йорш (РФ). "Боже, Царя хорони"

4. Михаил Борзыкин (РФ/Черногория). "Сдох"

5. Noize MC (РФ/Литва). "Кооператив "Лебединое Озеро"

6. Pussy Riot (РФ/?). Swan Lake

7. Дед Архимед (РФ). "Откуда бюджет для СВО"

8. Ногу свело (USA/РФ). "Вальс улетающих птиц"

9. Василий К (Sweden/РФ) "Перечёркнуты"

10. Tequilajazzz (Estonia/РФ). "Машина, полная зла"

11. Капитан Кенгуру (?). “Моя страна сошла с ума"

12. Лигалайз & Mr. Freeman (?). “Мир!! Вашему!! Дому!!"

13. Керосинов (?). “Солдатская с грустинкой"