Музыка у камина. Артемий Троицкий желает теплого Рождества

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Триста шестой выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе" выпадает на канун Рождества. И наш сегодняшний centrefold – центральный разворот – я захотел слегка подстроить под этот милый семейный праздник. Делать подборку рождественских хитов мне показалось пошловатым; раскопать набор забавных "альтернативных" записей на данную тему – времени не хватило в предпраздничной суете (может быть, на следующий год). И я просто подобрал немного музыки, которая, на мой взгляд, соответствует…

Рождество – это не буйный Новый Год и тем более не адский Хеллоуин. Это праздник домашний, очень уютный и тёплый, несмотря на мороз и сугробы вокруг. У меня лично Рождество ассоциируется в первую очередь с растопленным камином и приятно потрескивающими дровишками. А какая музыка у меня с этой милотой ассоциируется? Во-первых, нейтральная инструментальная, поскольку тексты, особенно дурацкие, всегда отвлекают и даже раздражают. Во-вторых, никакой электроники – всё должно звучать натурально, традиционно, акустично. В-третьих, к чёрту острые ритмы: у камина не отплясывают (по крайней мере, мне так кажется), а сидят вразвалочку и попивают. Классика – неплохо, особенно 17–18-го века, но абсолютно не форматно для "Музыки на Свободе". Старомодный джаз тоже, в принципе, подходит, но только, пожалуйста, без этих надрывных соло и навязчиво-виртуозных импровизаций!

Итак, что у нас остаётся в сухом осадке? Комфортное, не отвлекающее, приятное на слух и каминно-ламповое? По мне, идеально подходит музыка, которую называют то exotica, то tiki, то lounge, то easy listening, то bachelor pad… Да, уютная, в меру чувственная и соблазняющая музыка холостяцкой берлоги. Я ещё когда-то, в бытность главредом русского Playboy, назвал её "музыкой лёгкого поведения".

"Золотой век" easy listening и её ответвлений – конец 50-х и самое начало 60-х годов. Радикальная западная молодёжь уже отрывалась вовсю под рок-н-ролл, твист и шейк, а её совсем ещё не старые, но уже слегка утомлённые жизнью и работой родители развлекались, попивали коктейли, флиртовали и расслаблялись на отдыхе именно под эту ненавязчивую музыку. Исполняли её как джазовые биг-бэнды, так и небольшие составы, инструментарий которых часто расширяли за счёт экзотических гавайских гитар, маримбы, всякой чуднóй перкуссии, а на записях даже разбавляли звуками природы и голосами зверушек. Ну что ж, пора окунуться в тёплое марево музыкального массажа!

Главная рождественская мелодия (которую я лично, к слову сказать, терпеть не могу) – это, несомненно, Jingle Bells. А у нас праздничный разворот начнётся с Jungle Bells – "Колокольчиков джунглей" в исполнении секстета американского пианиста Джона Макфарланда. Трек с альбома 1959 года "Провокатив – 9 экзотических мотивов". Всё очень мягко, ничего провокационного, разве что название одной из пьес – "Полночь у персидского водопада" – в свете нынешних отношений США с Ираном…

Следующий номер – "Полёт" – редкий прецедент вокальной "экзотики". Септет Бадди Коллетта и солистка-сопрано Марни Никсон, альбом "Полинезия", тоже 1959 год. Пианист и композитор Коллетт всерьёз увлекался азиатской и тихоокеанской музыкой; помимо "Полинезийской сюиты" и песни "Гоген" (с той же Никсон), у него имеются и "Японская сюита", и пьеса, посвящённая Сингапуру. (Да, Сингапур, конечно, уже не тот…)

Вибрафонист Артур Лайман (1932–2002), уроженец и постоянный житель Гавайских островов, наряду с пианистом и композитором Мартином Денни считается отцом-основателем музыки "экзотика/тики". Первый его альбом, знаменитый "Табу", вышел в 1958 году, Bwana A – четвёртый лонг-плей. Хотя Лайман, что естественно, специализировался на тропической островной тематике, я выбрал нетипичную, но невероятно романтичную пьесу "Луна над разрушенным замком". Как вы понимаете, на Гавайях замков, тем более разрушенных, в помине нет – разве что буржуазные новоделы в диснеевском стиле.

Лео Аддео (1914–1979), потомок итальянских иммигрантов, жил в Бруклине, Нью-Йорк, но тоже грезил о тёплых краях. Он работал аранжировщиком с оркестром радиокорпорации RCA и записал с ним около десятка альбомов в шестидесятые и семидесятые годы. На одном из них, "Вновь обретённый рай", имеется волнующая пьеса Now is the Hour – "И вот час настал!" С наступающим Рождеством, друзья!

Плейлист 306-го выпуска подкаста "Музыка на Свободе"

1. RVG (Australia). Midnight Sun. LP BRAIN WORMS (Fire)

2. Pohjonen Alanko (Finland). Baashaa. LP VOICE OF NORTHERN LOWLAND (Svart)

3. Lonnie Holley ft Michael Stipe (USA). Oh Me Oh My. LP OH ME OH MY (Jagjaguwar)

4. The Cult of Dom Keller (UK). Ravens & Rockets. LP GOODBYE TO THE LIGHT (Fuzz Club)

5. Ibid. The last King of Hell. LP THEY CARRIED THE DEAD IN A UFO (Fuzz Club)

6. John McFarland Sextet (USA). Jungle bells. LP DARK EXOTICA – AS DUG BY LUX & IVY (Righteous)

7. The Buddy Collette Septet (USA). Flight. LP Ibid

8. Arthur Lyman (USA). Moon over a ruined castle. LP PURE EXOTICA – AS DUG BY LUX & IVY (Righteous)

9. Leo Addeo (USA). Now is the hour. LP Ibid

10. Urban Junior (Switzerland). Today. LP URBAN ET ORBI (Voodoo Rhythm)

11. James Yorkston, Nina Persson & The Second Hand Orchestra (UK/Sweden). Mary (Domino)

12. Desire Marea (South Africa/UK). Be free. LP ON THE ROMANCE OF BEING (Mute)

13. Tõnis Mägi (Estonia). "Никогда не смотри назад". LP ROMANCE (Tõnis Mägi)