Бесконтрольный город. Артемий Троицкий – о музыке Манчестера

В 305-м выпуске программы и подкаста "Музыка на Свободе" Артемий Троицкий рассказывает о малоизвестных группах из третьей британской музыкальной столицы.



В Англии три музыкальные столицы. Конечно, Лондон, где всегда было много всего. Ливерпуль – одни Thе Bеatles и Mersey Sound 60-x дорогого стоят. И Манчестер. (Надеюсь, меломаны Бирмингема, Лидса и Шеффилда не в обиде.) В шестидесятые манкунианцы никем особо не прославились, если не считать Hollies и Herman’s Hermits. Большая часть семидесятых тоже прошла тихо: кроме середнячков прог-рока Barclay James Harvest вспомнить особо некого. Зато панк-революция конца семидесятых вывела Манчестер едва ли не в лидеры национальной рок-сцены. Этим нескольким бурным годам посвящена исчерпывающая антология Keeping control. Independent music from Manchester 1977–1981, выпущенная недавно лейблом Cherry Red.



На 3-дисковой архивной компиляции представлены все главные группы той поры: и мегакультовые Joy Division (их песня Control навеяла и название сборника), и панк-пионеры Buzzcocks, и маниакальные нигилисты The Fall, и основатели пост-панка Magazine, и уникальные инструменталисты Durutti Column, и клубная новая волна A Certain Ratio, и первые шаги New Order… Но для меня гораздо более интересными оказались совершенно неизвестные группы второй-третьей манчестерской лиги (если уж вспомнить популярный в тех краях футбол). И, чем лишний раз напоминать звучные имена, лучше с ними вас и познакомлю.



Начнём с Manicured Noise. Группа выпустила всего два сингла, в том числе представленный Metronome (февраль 1980 года). По стилю и звучанию очень похожи на американцев Talking Heads – нервная "новая волна". Любопытно, что один из участников – гитарист Стив Уолш – уроженец Лондона и одно время играл в полумифической группе Flowers Of Romance вместе с Сидом Вишисом из Sex Pistols.



У девичьего квартета Miss Kate вышла и вовсе одна-единственная сорокопятка Ebony eyes (ноябрь 1979 года). Очень милая песенка, и совершенно не характерная для тогдашней припанкованной сцены, скорее, фолк и свинг с солирующей скрипкой. Пластиночку издали тиражом 500 экземпляров, из которых продано было, как указано в инфобуклете, всего 380. После чего группа исчезла с горизонта.



Квинтет с забавным названием Vibrant Thigh ("Вибрирующее Бедро") много играл по местным клубам, но ни одной пластинки не выпустил. Единственная их студийная запись имеется на компиляции Unzipping the Abstract (апрель 1980), представляющей манчестерскую "альтернативную" сцену. Обидно: песня Walking away очень хороша – элегантная электронная, слегка мне напомнила любимых Tuxedomoon из Сан-Франциско.



48 Chairs – краткосрочный побочный проект лидера юмористически-пародийной группы Alberto Y Los Trios Paramoias Си Пи Ли. Инструментальная пьеса Psyche Sluts украшает оборотную сторону единственного сингла проекта, изданного в июле 1979 года. Дикая и совершенно уморительная пьеса, своего рода "панк-джаз", в которой оргазмически солирует известный саксофонист Лол Коксхилл, а Си Пи Ли истошно хохочет.



Главным музыкальным авантюристом Манчестера был в ту пору человек по имени Фрэнк Эварт. Он создал ассоциацию ММС – Manchester Musicians Collective, в которой объединил наиболее радикальных манкунианцев, склонных к экспериментам в области шумовой, импровизационной, индустриальной и прочей усугублённой музыки. Сам при этом возглавлял авант-роковый коллектив Manchester Mekon, чья эксцентричная композиция Must have more wheels имеется на уже упомянутом сборнике “Расстёгивая Абстрактное”.



Тот же Эварт аккомпанирует женскому вокальному ансамблю The Liggers на его единственной студийной записи, песне Recorded or Live. Грациозная вещица в клубном стиле панк-фанк, она привлекла в качестве демоприманки авторитетного диджея Джона Пила и пару рекорд-лейблов, но накануне великих свершений девичий коллектив распался.



Завершит наш галоп по музыкальному Манчестеру на стыке 70–80-х песня “Искушение” (сингл, октябрь 1981 года) в исполнении The Mothmen. Группа играла модный нео-фанк и, в отличие от всех остальных наших сегодняшних героев, отметилась двумя полновесными альбомами. А затем её участники перекочевали в хитовый поп-коллектив Simply Red. Но это уже следующая глава музыкальной истории славного города Манчестера.

Плейлист 305-го выпуска подкаста "Музыка на Свободе"



1. Deus (Belgium). Must have been new. LP HOW TO REPLACE IT (PIAS)



2. Lenka Lichtenberg (Canada/Czechia). Kam jsme to zašli? LP THIEVES OF DREAMS (Six Degrees)



3. The Jive Turkeys (USA). Soul-Hi. LP BREAD & BUTTER (Colemine)



4. Eneida Marta (Guinea-Bissau). Zumbi. LP FAMILY (Azziz Studio)



5. Manicured Noise (UK). Metronome. LP KEEPING CONTROL. INDEPENDENT MUSIC FROM MANCHESTER 1977–1981 (Cherry Red)



6. Miss Kate (UK). Ebony eyes. LP Ibid



7. Vibrant Thigh (UK). Walking away. LP Ibid



8. 48 Chairs (UK). Psyche Sluts. LP Ibid



9. Manchester Mekon (UK). Must have more wheels. LP Ibid



10. The Liggers (UK). Recorded or Live. LP Ibid



11. The Mothmen (UK). Temptation. LP Ibid



12. Kyšpersky & Pilgr (Czechia). Demoni panelaku. LP DUO (Poli 5)



13. Deap Vally (USA). Phoenix. LP MARRIAGE (Cooking Vinyl)



14. Batida (Angola/Portugal/Brazil). Sr Mandao. LP NEON COLONIALISMO (Crammed)