Брат британского короля отказался от титула из-за скандала с Эпштейном

Брат короля Великобритании Карла III, принц Эндрю объявил, что отказывается от титула герцога Йоркского и от звания кавалера Ордена подвязки. Он принял это решение на фоне скандала с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в организации секс-вечеринок для членов истеблишмента стран Запада.

"Обсудив положение с Королём, а также с другими моими ближайшими и более дальними родственниками, мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают внимание от работы Его Величества и Королевской Семьи", — говорится в его заявлении (цитата по Би-би-си).

Канал отмечает, что как сын покойной королевы, он остаётся принцем и потенциальным наследником британского престола — сейчас он восьмой в очереди.

В 2021 году американка Вирджиния Джуффре подала иск о сексуализированном насилии против принца. Она утверждала, что занималась с ним сексом, когда была несовершеннолетней. Заявлялось, что её "одалживал" принцу Эпштейн.

Принц отрицал обвинения, но прекратил исполнять обязанности члена королевской семьи и отказался от восьми почётных воинских титулов.