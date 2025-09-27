В "файлах Эпштейна" найдено упоминание имени Илона Маска

Конгрессмены-демократы из Комитета по надзору Палаты представителей в пятницу опубликовали записи из ежедневника осужденного за сексуальные преступления финансиста ныне покойного Джеффри Эпштейна за 2014–2019 годы.

Согласно этим документам, Эпштейн планировал в 2014 году встречи с республиканскими донорами — крупными предпринимателями Илоном Маском и Питером Тилем, а также с консервативным комментатором Стивом Бэнноном. В них также указано, что британский принц Эндрю летал на частном самолёте Эпштейна в 2000 году. Записи были предоставлены наследниками Эпштейна, получившими повестку из Конгресса.

В материалах нет обвинений в адрес Маска, Тиля, Бэннона или принца Эндрю. Календарные записи не подтверждают, что запланированные встречи действительно состоялись. Маск в X (бывший Twitter) назвал сообщение о встрече с Эпштейном "ложью". Представители Тиля, Бэннона и Эндрю комментариев не дали.

Демократы заявили, что документы подтверждают связи Эпштейна "с одними из самых влиятельных и богатых людей в мире", и призвали Министерство юстиции США опубликовать все материалы расследования его деятельности. По словам представителя комитета Сары Герреро, работа по выявлению всех, кто мог быть причастен к преступлениям Эпштейна, будет продолжена.

Ранее ФБР сообщило, что не располагает достоверной информацией о том, что Эпштейн занимался торговлей женщинами и несовершеннолетними девушками в интересах кого-либо, кроме себя. Эпштейн покончил с собой в 2019 году в тюрьме, где ожидал суда по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

В календарях зафиксированы планы встреч Эпштейна с Маском, Тилем и Бэнноном уже после его признания вины по делу об организации проституции в 2008 году, но до предъявления федеральных обвинений в склонении несовершеннолетних проституции в 2019-м. Одна из записей от 6 декабря 2014 года гласит: "Напоминание: Илон Маск — на остров 6 декабря (ещё в силе?)".

В документах также содержится список пассажиров рейса от 12 мая 2000 года, согласно которому принц Эндрю летел с Эпштейном и его партнёршей Гислен Максвелл из Нью-Йорка в Палм-Бич. Позднее суд представил дополнительные журналы полётов, подтверждающие другие совместные перелёты.

Гислен Максвелл была признана виновной в вербовке и подготовке несовершеннолетних девушек для сексуальной эксплуатации со стороны Эпштейна и приговорена к 20 годам тюрьмы. Она не признала вину и подала апелляцию в Верховный суд США.



