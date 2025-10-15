Ссылки для упрощенного доступа

Британия внесла в санкционный список "Роснефть" и "Лукойл"

Великобритания 15 октября расширила санкционный список в отношении России. Сообщение об этом опубликовано на сайте британского правительства. Под санкции попали крупнейшие нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл".

Кроме того, санкции введены в отношении 51 судна, которые связывают с так называемым теневым флотом, и против ряда банков, среди которых Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР банк, Солид банк. Под санкции попала также российская Национальная система платежных карт и ряд физических лиц. Всего в санкционный список внесены 90 лиц и организаций, среди которых в том числе и китайские, индийские и сингапурские компании.

В качестве обоснования принятых мер указано, что "Роснефть" и "Лукойл" попали в список из-за "ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в энергетическом секторе".

Госкорпорация "Роснефть" включена в санкционный список ЕС. Британия стала первой из стран G7, которая ввела санкции против "Лукойла". ЕС сейчас обсуждает возможность ввести против неё санкции, США санкций против этих компаний не вводили.


