Британия ввела санкции против 29 российских лиц и компаний

Великобритания добавила в санкционный список 29 лиц и компаний, связанных с российским бизнесом в области добычи золота, нефти и в стратегическом секторе. Как указано в сообщении британского МИД, Лондон считает их причастными к финансированию войны России в Украине.

Под санкции попали крупнейшие добытчики российского золота - зарегистрированная в Великобритании Highland Gold Mining Ltd. и аффилированная с "Северсталью" Nordgold, компания "Красцветмет" и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Персональные санкции коснулись крупных бизнесменов, в частности, основного акционера Highland Gold и "Экополиса" Владислава Свиблова, президента "Южуралзолота" Константина Струкова, жены и делового партнёра миллиардера Алексея Мордашова Марины Мордашовой, управляющих недвижимостью Сергея и Вадима Трегубов.

Дядя и племянник Трегубы ранее стали героями расследования, проведённого командой Алкесея Навального совместно с изданием "Проект". Расследователи утверждают, что они получили в управление различную недвижимость общей стоимостью более миллиарда долларов, реальным пользователем которой является глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Председатель Международного фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих прокомментировала в соцсети Х санкции против Трегубов: "Отличные новости".

Всего на данный момент в санкционных списках Великобритании находятся более 1800 лиц и компаний, связанных с российским бизнесом.