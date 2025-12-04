Британия ввела санкции против ГРУ и 11 человек в связи с делом Скрипаля

Власти Великобритании сообщили о введении санкций против Главного управления Генштаба Минобороны России - российской военной разведки, известной как ГРУ, и 11 физических лиц, в том числе предполагаемых сотрудников ГРУ. Как говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства, это связано с расследованием покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери в 2018 году. Жертвой отравления "Новичком" тогда стала британская гражданка Дон Стёрждесс. В сообщении подчёркивается, что расследование пришло к выводу, что покушение на Скрипаля - бывшего сотрудника ГРУ - санкционировал лично президент России Владимир Путин.

Российский посол 4 декабря был вызван в британский МИД для ознакомления с результатами расследования гибели Дон Стёрджесс, в котором она напрямую связана с покушением на Скрипаля. Британская гражданка умерла спустя несколько месяцев после покушения после того, как её знакомый нашёл флакон, в котором, как он думал, были духи. На самом деле в нём хранился "новичок". Утверждается, что флакон выбросили российские агенты "Петров" и "Боширов" (Анатолий Чепига и Александр Мишкин), которых следствие называет непосредственными исполнителями покушения.

Отрывки из доклада об обстоятельствах гибели Стёрджесс цитирует Би-би-си. Говорится в частности, что Владимир Путин несёт "моральную ответственность" за её гибель - он не приказывал убить её, но её смерть стала следствием покушения на Скрипалей. В докладе подтверждается основная версия причин гибели Стёрджесс и отмечается, что спасти её возможности не было - отравление было смертельным. Скрипаль и его дочь выжили.

В докладе сказано, что Путин одобрил операцию ГРУ, чтобы "продемонстрировать мощь России". Авторы доклада убеждены, что уберечь Скрипаля от покушения можно было бы, только полностью поменяв его идентичность.

Как говорится в сообщении британского МИД, санкции введены в частности против восьми сотрудников российской киберразведки. Утверждается, что они за пять лет до покушения пытались при помощи вредоносной программы атаковать Юлию Скрипаль. Ещё трое офицеров ГРУ, как утверждается, несут ответственность за организацию враждебной деятельности в Украине и Европе и подготовку террористических атак на украинские супермаркеты. Из сообщения неясно, какой именно эпизод имеется в виду.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя принятое решение, назвал покушение на Скрипалей актом агрессии и отметил, что Британия продолжит поддерживать Украину.

В санкционный список включены Денис Смольянинов, Владимир Липченко, Юрий Сизов, Борис Антонов, Анатолий Истомин, Игорь Бочка, Алексей Умец, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов, Павел Ершов и Николай Козачек.

Реакции Москвы на решение пока не было. Российские власти отрицают причастность к покушению на Скрипаля и гибели Стёрджесс.