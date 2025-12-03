ЕС введет санкции против троих офицеров ГРУ, декана НИУ ВШЭ и партнера Сечина

Расследовательский проект "Система" ознакомился с проектами новых санкций Евросоюза в отношении России. Меры готовятся в рамках двух механизмов: один направлен на защиту ЕС от дестабилизации со стороны России (действует с 2024 года), второй связан с российской агрессией против Украины (с 2014-го).

Кибератаки: Cadet Blizzard и ГРУ

В рамках защиты от дестабилизации Евросоюз планирует ввести санкции против троих сотрудников Главного управления Генштаба российских вооруженных сил (ГРУ). Офицеры числятся в воинской части 29155 и специализируются на кибератаках:

Владислав Боровков (1997 г.р.)

(1997 г.р.) Денис Денисенко (1997 г.р.)

(1997 г.р.) Дмитрий Голошубов (1998 г.р.)

По данным ЕС, все трое связаны с кибергруппировкой Cadet Blizzard ("Кадетская метель") – она занимается кибершпионажем и диверсиями. По информации Microsoft, Cadet Blizzard начала атаковать украинские госресурсы еще в январе 2022 года. Украинские СМИ писали, что в ночь на 14 января 2022-го были взломаны сайты МИД, Минобрнауки и Госслужбы по ЧС: на страницах появились угрозы на украинском, русском и польском языках. В них утверждалось, что данные граждан "оказались в открытом доступе".

Воинская часть 29155 давно фигурирует в европейских расследованиях диверсий. Среди самых громких инцидентов – взрывы складов в Чехии (2014), попытка переворота в Черногории (2016), отравление Сергея Скрипаля в Солсбери (2018).

Также под санкции ЕС попадет Андрей Быстрицкий – председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ. По оценке Евросоюза, он несет ответственность "за поддержку действий или политики правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают демократии, верховенству права, стабильности или безопасности в ЕС или Украине".

Суверенитет Украины и поставки нефти

В рамках ограничения действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, ЕС введет санкции против основателя нефтетрейдера Mercantile & Maritime (M&M), гражданина Великобритании и Канады Муртазы Лахани. ЕС считает, что Лахани через свои компании поставляет и экспортирует российские энергоресурсы, в том числе нефть "Роснефти", тем самым обеспечивая существенный источник доходов для правительства России.

Ранее журналисты Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к бизнесу Лахани и связанные нефтяной отраслью, называли Лахани одним из помощников главы "Роснефти" Игоря Сечина в обходе санкций.

Вы можете анонимно поделиться информацией с "Системой" – отделом расследований Настоящего Времени и Радио Свобода.