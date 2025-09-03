Британия ввела санкции против матери Кадырова и "Движения первых"

Великобритания и Австралия в среду расширили санкционные списки в отношении России.

В британский санкционный список включена мать главы Чечни Аймани Кадырова, а также Фонд Ахмата Кадырова. В список попали также провластные молодёжные организации "Движение первых" и "Волонтёры победы", заместитель главы правительства Татарстана Лейла Фазлеева, командир Полка полиции специального назначения имени Кадырова МВД по Чеченской Республике Замид Чалаев и несколько чиновников, причастных, по мнению британских властей, к незаконному вывозу в Россию и индоктринации украинских детей.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг также в среду сообщила о санкциях против 14 российских граждан, которых Австралия считает причастными к подавлению политической оппозиции и содействию войне в Украине. По данным "Сирены", в список включены приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Ильгам Рагимов, сооснователь Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, сын бывшего президента Татарстана Радик Шаймиев заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, а также медиаменеджер Кристина Потупчик.

Вонг подчеркнула, что сегодня проведёт встречу с одной из лидеров российской оппозиции, вдовой Алексея Навального Юлией Навальной. Она отметила, что новые санкции продолжают ряд принятых ранее австралийскими властями решений, в том числе о санкциях против лиц, причастных к преследованию Навального, и вновь призвала российские власти расследовать гибель оппозиционера в колонии.