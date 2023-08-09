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Британские власти конфисковали имущество дочери бывшего президента Узбекистана

Гульнара Каримова

Британские власти конфисковали имущество дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой на сумму более 20 миллиона фунтов (25 миллионов долларов). Суд в Лондоне признал, что, имущество было приобретено на преступные доходы, сообщило правительственное Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере.

Речь идет о двух квартирах в фешенебельном районе Лондона Белгравия и особняке в графстве Суррей. Суд рассматривал запрос об их конфискации с 2018 года. Британские власти утверждает, что Каримова получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний за помощь в выходе на узбекский рынок.

Общая сумма активов, связанных с Гульнарой Каримовой, в Швейцарии, Франции, США и ряде других стран оценивается почти в 1,4 млрд долларов. Правительство Узбекистана пытается вернуть часть из них, рассказывает Узбекская служба Радио Свобода.

Каримова — старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Он занимал пост с момента обретения страной независимости и до смерти в 2016 году. В 2015 году, ещё при жизни отца, Каримова была приговорена к пяти годам лишения свободы по обвинениям в коррупции.

В 2017 году ещё по одному делу она была приговорена к 10 годам заключения. В 2020 году суд приговорил её к 13 годам по третьему делу. Перед арестом Каримова считалась одним из самых влиятельных людей в Узбекистане, сообщалось, что у неё были амбиции стать преемником отца.

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