Правительство Великобритании рекомендовало убить ещё до 53 тысяч барсуков в рамках борьбы с туберкулёзом крупного рогатого скота. Защитники барсуков отмечают, что в результате британская популяция этих животных сократится больше чем вполовину.

Согласно рекомендациям властей, в зонах "выбраковки" барсуков их популяция должна сократиться минимум на 70%. Для этого в 2023 году необходимо убить от 14,5 до 53,2 тысячи животных. Преимущественно барсуков отстреливают, пока они пытаются спастись бегом, из-за чего животное может потом долго и мучительно умирать от ран.

Если будет реализован максимум программы "выбраковки", количество убитых за десять лет барсуков превысит 260 тысяч – это более половины их британской популяции, отмечают зоозащитники.

Власти утверждают, что убийство барсуков помогает бороться с туберкулёзом крупного рогатого скота, из-за которого страна ежегодно тратит почти 125 миллионов долларов на компенсации фермерам. При этом барсуков убивают поголовно, не проводя им анализы на туберкулёз.

Более того, согласно опубликованному в мае 2023 года исследованию, туберкулёз чаще передаётся от скота барсукам, а не наоборот. Вместо массовых убийств барсуков зоозащитники призывают власти сосредоточиться на вакцинации скота, сокращении его передвижения и повышении эффективности тестирования.