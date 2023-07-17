Власти Бурятии решили усыплять бездомных собак

Власти Бурятии решили усыплять бродячих животных. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Цыденов в интервью газете "Ведомости".

"Я за то, чтобы собак усыплять. Более того, это к собаке гуманнее", – сказал Цыденов. В подтверждение своих слов он сослался на "рекомендацию Всемирной ветеринарной ассоциации (ВВА)", что "собаку гуманнее усыпить, чем её держать закрытую в вольере всю жизнь".

Однако такой рекомендации на сайте ВВА нет. В заявлении о бродячих собаках ассоциация советует обучать владельцев животных ответственному отношению и использовать "гуманные методы контроля численности популяции". Более того, даже в рекомендациях по "немотивированно агрессивным" собакам об их убийстве речь не идёт.

Цыденов также сказал, что сначала пойманных собак будут отправлять в приют на срок, который определят власти. По словам Цыденова, тогда убежавших собак успеют найти, а бездомных – забрать новые владельцы.

Исполнительный директор "Альянса защитников животных" Юрий Корецких считает, что эта мера – формальность и искать хозяев собакам не будут. Он отметил, что до принятия в России программы ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат) численность собак регулировали их усыплением, но "это приводило только к увеличению их количества и числа нападений на граждан".

На прошлой неделе Госдума приняла закон, согласно которому региональные власти смогут сами определять перечень и порядок организации "мероприятий" по обращению с бездомными животными.

В письме президенту России зоозащитники предлагали вместо ужесточения закона заимствовать опыт регионов, в которых программа ОСВВ работает эффективно. В случае принятия поправок "государственные деньги бесконтрольно будут тратиться на убийство, а не на гуманное и эффективное решение проблемы бездомных животных в стране", писали они.