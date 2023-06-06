"Кедр" рассказал о главных лоббистах охоты в Госдуме и Совете Федерации

В Госдуме и Совете Федерации сложилась группа лоббистов охоты. Они предлагают законопроекты, которые позволяют убивать животных, в том числе занесённых в Красную книгу. О них рассказывает издание "Кедр" совместно с проектом о лоббизме "ДумаБинго".

Крупнейший лоббист охоты среди парламентариев – Владислав Резник, депутат Госдумы от "Единой России". Он указан первым соавтором четырёх значимых законопроектов об охоте, три из которых уже приняты. Резник является соучредителем "Клуба горных охотников", на сайте которого множество фото с убитыми животными. В организации состоит более 900 человек, в том числе российские депутаты и крупные бизнесмены.

Соавтором всех четырёх законопроектов значится Рифат Шайхутдинов, член думской фракции ЛДПР. В 2017 году он получил внутреннюю награду "Клуба горных охотников" как "один из наиболее удачливых охотников". Среди других постоянных соавторов законопроектов об убийстве животных – единороссы Николай Николаев и Евгений Москвичёв.

Помимо них в разработке законопроектов участвовали заядлые охотники Игорь Шубин от "Единой России" и Александр Ремезков от СРЗП, а также сенаторы Виктор Новожилов, Геннадий Емельянов и Алексей Кондратенко.

Среди членов Совета Федерации исследователи отметили Владимира Лебедева, соавтора трёх законов об убийстве животных и главу правления общества охотников и рыболовов "Великовское". По словам Лебедева, "Великовское" – это охотничий клуб, в котором состоят "партнёры и друзья". Охотхозяйство занимает сто тысяч гектаров земли, на них предлагают убивать пятнистых оленей, медведей, кабанов, тетеревов и других животных.

За неполные три года лоббисты охоты во главе с Резником предложили разрешить вольерную охоту, убивать краснокнижных животных, охотиться в лесопарках вблизи населённых пунктов, не проводить аукционы для продления охотхозяйственных отношений с арендодателями. Эти законопроекты уже приняты и вступили в силу.

В 2022 году лоббисты предложили не проводить экологическую экспертизу квот на убийство животных и обязать арендаторов их обеспечивать: убитых животных должно быть не меньше 50% от установленных квот. Этот законопроект ещё рассматривается в Госдуме.