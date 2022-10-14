Британский министр финансов Квази Квартенг уволен

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила Квази Квартенга с поста министра финансов. Он успел проработать всего шесть недель. Причиной отставки стала финансовая политика Квартенга, направленная на резкое снижение налогов на корпоративную прибыль. Премьер-министр Трасс при этом изначально одобрила её.

Квартенг – один из ближайших соратников Лиз Трасс и соавтор её предвыборных обещаний. Она также заявляла о том, что намерена уменьшить налоговое бремя и снизить зарегулированность финансовой отрасли. Однако, когда Квартенг начал приводить реформы в жизнь, они вызвали резкую критику со стороны британских банков, что привело к обвальному падению курса фунта стерлингов. Экономисты опасаются дефицита государственного бюджета и роста государственного долга. Значительно выросли ставки по ипотечным и прочим кредитам. Государственному банку пришлось вмешаться, чтобы не допустить впадения в хаос пенсионных фондов.

Квартенг ответил на своё увольнение кратким письмом Лиз Трасс, в котором подчеркнул, что по-прежнему считает высокие налоги и низкие показатели экономического роста неприемлемыми для страны. "Сохранять статус-кво не вариант", – пишет Квартенг и указывает, что Великобритании необходим новый среднесрочный налоговый план.

В свете сложной финансовой ситуации в Великобритании корреспондент Би-би-си Николас Найт со ссылкой на свои источники в парламенте не исключает, что в ближайшее время тори могут поднять вопрос об отставке самой Трасс, которая уже за первый месяц своей работы успела стать самым непопулярным лидером Консервативной партии за всю историю опросов. Это произошло именно из-за её экономической политики.