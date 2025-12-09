Британское Минобороны сообщило о гибели своего военного в Украине

Министерство обороны Великобритании сообщило во вторник, 9 декабря, о гибели утром того же дня в Украине служащего британских вооруженных сил.

Как говорится в сообщении военного ведомства, он был смертельно ранен в результате трагического несчастного случая, когда наблюдал за испытаниями украинскими войсками оборонительных средств вдали от линии фронта. Других деталей ведомство не привело. В каком роде войск служил погибший, и какова была его должность, неизвестно.

Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что "опустошен смертью", и что его мысли "семьёй, друзьями и коллегами, которые скорбят".

Лондон - один из основных союзников Украины, оказывающих Киеву помощь в связи с полномасштабным российским вторжением.

Британское правительство ранее признавало присутствие небольшого числа своих военных в Украине для поддержки ВСУ и обеспечения безопасности дипломатического персонала, пишет Би-би-си.