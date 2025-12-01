Ссылки для упрощенного доступа

Макрон и Зеленский обсудили мирный план с союзниками Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, Париж, 1 декабря 2025 года
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, Париж, 1 декабря 2025 года
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Лидеры также провели телефонный разговор с европейскими союзниками, чтобы обсудить усилия США по прекращению войны России против Украины.

В телефонном разговоре участвовали, в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также специальный посланник президента США Стив Уиткофф и глава украинской делегации на переговорах о возможностях достижения мира Рустем Умеров. По словам Зеленского, в ходе беседы обсуждалось содержание переговоров украинской делегации с американской стороной во Флориде, которые прошли накануне.

На совместной пресс-конференции с Макроном Зеленский заявил, что приоритетами Киева на мирных переговорах являются сохранение суверенитета и обеспечение надежных гарантий безопасности. По его словам, территориальные споры остаются самыми сложными. Зеленский добавил, что во время переговоров с американской делегацией этот вопрос обсуждался более шести часов.

"Я получу полный фидбек от нашей делегации завтра, они прилетят в Ирландию и мне пошагово скажут, где мы в этих переговорах", – сказал Зеленский. При этом он добавил, что по результатам встречи мирный план США "выглядит лучше".

Зеленский также сказал, что надеется провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом после того, как Стив Уиткофф посетит Россию – его встреча с Владимиром Путиным запланирована на 2 декабря.

Макрон в ходе пресс-конференции отметил, что только Украина может принять решение о своих территориях в ходе мирных переговоров с Россией.

  • По данным The Wall Street Journal, переговоры во Флориде включали вопросы о возможных выборах, территориях и гарантиях безопасности.
  • Источник CNN утверждает, что одним из самых "проблемных аспектов" первоначального мирного предложения США из 28 пунктов было условие об официальном отказе Украины от своего стремления к вступлению в НАТО. Теперь переговорщики, по словам собеседника телеканала, обсуждают возможный сценарий, при котором Украине фактически будет запрещено вступать в Севроатлантический союз – без того, чтобы сам Киев формально отказывался от своего права стремиться к членству в НАТО.
Путин снова требует весь Донбасс
Путин снова требует весь Донбасс

Путин снова требует весь Донбасс

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


