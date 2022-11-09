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Британского короля пытались закидать яйцами во время поездки в Йорк

Задержанный по подозрению в нападении на Карла III

Король Великобритании Карл III и его супруга, королева-консорт Камилла, столкнулись с попыткой закидать их яйцами во время поездки в Йорк, на севере Англии.

Судя по кадрам, во время прогулки по городу в среду в сторону монарха и его супруги были брошены три яйца. Они пролетели мимо, но едва не задели Карла III. Охрана впоследствии увела его и Камиллу с места, а полиция задержала подозреваемого. Собравшиеся слышали, как этот человек ранее выкрикнул: "Эта страна была построена на крови рабов, это не мой король!".

Со слов журналистов на месте происшествия, задержанный, прежде чем кинуть яйца, освистал королевскую чету. Другие люди в толпе, реагируя на происходящее, начали петь национальный гимн "Боже, храни Короля" и стыдить нарушителя порядка.

Карл III, вступивший на трон в сентябре после смерти его матери королевы Елизаветы II, совершает двухневную поездку по Северной Англии. В Йорке он, среди прочего, участвует в церемонии отрытия памятника покойной королеве - первого со дня её смерти 8 сентября.

Ранее в 2022 году яйцами закидали автомобиль Елизаветы II, когда она посещала Ноттингем. А в 1995 году её старший сын, принц Чарльз, ныне король Карл III, подвергся нападению группы протестующих во время прогулки по Дублину.

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