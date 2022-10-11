Букингемский дворец сообщил дату коронации Карла III

Коронация нового британского монарха Карла III состоится 6 мая 2023 года. Об этом сообщает Букингемский дворец.
Церемонию проведет в Вестминстерском аббатстве архиепископ Кентерберийский. Жена Карла III Камилла будет коронована вместе с ним как королева-консорт.
73-летний Карл III, до этого известный как Чарльз, принц Уэльский, стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Его мать, королева Елизавета II, скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября.
- Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Она вступила на престол в 1952 году. Ее царствование было самым долгим в истории Великобритании и Англии и одним из самых продолжительных в мировой истории.
- Её старший сын, ставший королем, отметил, что смерть Елизаветы II стала "моментом величайшей печали" для него и всех членов семьи. "Я знаю, что её потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, странами Содружества и бесчисленным множеством людей по всему миру", – говорится в его обращении.
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