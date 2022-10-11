Букингемский дворец сообщил дату коронации Карла III

Коронация нового британского монарха Карла III состоится 6 мая 2023 года. Об этом сообщает Букингемский дворец.

Церемонию проведет в Вестминстерском аббатстве архиепископ Кентерберийский. Жена Карла III Камилла будет коронована вместе с ним как королева-консорт.

73-летний Карл III, до этого известный как Чарльз, принц Уэльский, стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Его мать, королева Елизавета II, скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября.