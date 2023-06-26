Британскую королеву просили заблокировать пэрство Лебедева

В 2020 году британские чиновники просили королеву Елизавету II не наделять Евгения Лебедева титулом пэра, так как его отец "связан с Кремлём". Об этом рассказывается в фильме "Борис, лорд и русский шпион", который покажут в Великобритании завтра, 27 июня.

Весной 2020 года службы безопасности страны проинформировали Комиссию по назначениям в палату лордов, в которой заседают пэры, что Лебедев может угрожать национальной безопасности из-за его отца Александра Лебедева – российского олигарха-миллиардера. Однако они не утверждали, что сам Евгений представляет опасность, отмечается в фильме.

Узнав об опасениях спецслужб в отношении его кандидата в пэры, Борис Джонсон, тогда – премьер-министр Великобритании, "отреагировал раздражённо", говорил советник Джонсона Доминик Каммингс в марте 2020 года. Джонсон утверждал, что, поскольку нет никаких доказательств связи самого Евгения с режимом Путина или российской разведкой, он может продолжать продвигать Лебедева.

В июле 2020 года, как утверждается в фильме, правительственные чиновники беспрецедентно обратились к королеве, которая имела право заблокировать пэрство Лебедева. Однако делать этого она не стала и присвоила Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского с пожизненным членством в палате лордов.

Евгений Лебедев является гражданином Великобритании и владеет миноритарными долями в газетах Independent и Evening Standard – их он получил от своего отца. Представитель Джонсона заявил The Guardian, что "неправильно судить о людях по стране их рождения или звучанию их фамилии. Это утомительная и ксенофобская кампания".

Ранее Лебедев говорил, что "не представляет угрозу безопасности стране, которую он любит". На страницах Evening Standard он назвал обвинения "фарсом" и проявлением русофобии.

Его отец Александр Лебедев был сотрудником КГБ в Лондоне в 1988-1992 годах. В мае 2022 года он попал в санкционные списки Канады наряду с другими российскими олигархами за "содействие полномасштабному нападению Путина на Украину". Через месяц Лебедев публично осудил российское вторжение в соседнюю страну.