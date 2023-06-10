"Будем платить репарации". Интервью с активистом "Весны"

После начала полномасштабной войны против Украины 20-летний активист Анатолий Морозов из подмосковного города Балашиха остался в России, чтобы выступать общественным защитником от ОВД-инфо в судах над задержанными, переубеждать поддерживающих войну соотечественников и принять участие в муниципальных выборах 2022 года.

Когда осенью началась мобилизация, он по настоянию мамы все же покинул Россию. Сейчас Анатолий живет в Германии по гуманитарной визе, вступил в движение "Весна", участников которого преследуют российские власти, и продолжает заниматься политикой. Несмотря на новые перспективы и возможности больше всего он хочет вернуться в Россию. Об этом активист рассказал Радио Свобода.

– Каким для вас стал день начала полномасштабной войны против Украины?

– 24 февраля прошлого года я ехал на работу, читал новости и мне хотелось все бросить и скорее уехать из России. Для меня война стала чем-то невообразимым, хотя я был готов к такому развитию событий. Я даже говорил маме, что если начнется война против Украины, то мне с моими политическими взглядами нельзя будет находиться в России. Но когда полномасштабная война с Украиной началась, то я решил остаться, выбрав в такой ситуации продолжить свой путь просвещения и правозащиты. Я считал своим долгом переубеждать людей, которые отнеслись к войне положительно. Еще я хотел закончить учиться – мне оставалось до окончания колледжа несколько месяцев.

Я учился в колледже информационных технологий и меня уволили из-за антивоенных взглядов с работы, где я проходил практику. На моей кофте был антивоенный значок, на моем рабочем столе стояли плакаты и стикеры с хештегом "нет войне". Мой супервизор и начальство это видели. Я отказался увольняться по собственному желанию, после этого руководители угрожали написать на меня жалобу директору моего колледжа. Наш разговор я записал на диктофон. Они выполнили свою угрозу, но диплом я все-таки защитил. Многие мои однокурсники планировали идти в армию после окончания колледжа. Я не удалил свою страницу в популярной российской соцсети, чтобы с ними списываться иногда. Получилось, что однокурсники, который учились лучше меня и собирались после получение диплома уехать работать за границу, теперь служат в армии.

– Вам удается поддерживать с ними связь?

– Один мой одногруппник матом рассказывал в чате, как их бомбят, как ведется война. Я его спросил, почему он не отказался от участия в войне. Этот парень ответил, что им угрожают уголовными делами за отказ и он боится тюрьмы больше смерти. Другие мои однокурсники отбывают воинскую повинность в России и пишут, что там откровенно издеваются над слабыми людьми. Когда я спросил своего знакомого, как он ведет себя в такой ситуации, этот парень ответил, что ему приходится тоже издеваться над слабыми, иначе издеваться будут над ним. Мне удалось избежать службы в армии из-за бронхиальной астмы.

Я спросил знакомого, как он ведет себя в такой ситуации, он ответил, что ему приходится издеваться над слабыми, иначе издеваться будут над ним

– Почему вы после окончания колледжа не покинули Россию?

– Я решил принять участие в качестве кандидата в избирательной кампании на муниципальных выборах 2022 года. В 2021 году я работал на избирательных кампаниях Петра Карманова и Анастасии Брюхановой. Петр в 2021 году избирался в Мосгордуму, в Анастасия – в Госдуму. Мы тогда уже обсуждали ближайшие муниципальные выборы. В 2022 году я собрал свою команду, правда, часть людей "слилась". Я их не осуждаю – понимаю, почему они не захотели быть муниципальными депутатами в этой стране и в это время. В общем, я выдвинулся на выборы в качестве независимого кандидата. В Академическом районе меня зарегистрировали, но первого места я не занял. Я набрал около 800 голосов. Но я получил ценный опыт. Во время выборов я обнаружил фальсификацию во время надомного голосования в больнице. Мы писали жалобы и я выступал перед комиссией УИК, но она решила опустить сомнительные бюллетени в урну. ТИК тоже признал эти голоса легитимными, но дальнейшие такие фальсификации мы пресекли. Я уверен, что этот опыт мне пригодится во время будущих избирательных кампаний в России, в которых я приму участие.

– Когда это произойдет?

– Уверен, что скоро это все закончится и я смогу вернуться в Россию. И мы будем строить демократическое государство. Это моя родина, я хочу, чтобы в моей стране соблюдали права человека. Я хотел заниматься политикой в России и не собирался никуда уезжать. Мне и сейчас не хочется жить заграницей.

– Чем вам интересно участие в муниципальных выборах?

– Муниципальные депутаты это не только про лавочки и детские площадки. Статус мундепа дал бы мне больше возможностей заниматься правозащитой. Для меня в политике всегда самым главным было помогать людям. Несправедливое наказание муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова повлияло на мое решение. Я целиком был с ним солидарен и писал ему в СИЗО письма. Меня вдохновляют Алексей Горинов и Илья Яшин. Мне очень понравилась его идея отказаться от личного автомобиля и вместо этого организовать такси для маломобильных граждан. Неприемлемо, что российское государство так поступило с людьми, делавшими хорошие дела.

– Как потенциальные избиратели реагировали на вашу избирательную кампанию?

– Нередко меня спрашивали в лоб: "как относишься к войне". Когда я отвечал, что война это преступление, многие жильцы ставили подпись без лишних слов. Избирателей, поддерживающих войну, я пытался переубедить. Я боялся, что они на меня напишут донос, но этого не произошло. Возможно, они считали, что я заблуждаюсь из-за моего молодого возраста. В целом, я понял, что многие люди нормальные и хотят хорошо жить. Я считаю до сих пор, что большинство россиян против войны. Недавно я так и сказал на митинге в день рождения Навального в Варшаве.

Когда я отвечал, что война это преступление, многие жильцы ставили подпись без лишних слов

– Экс-советник мундепов Красносельского района Москвы Ильи Яшина и Елены Котеночкиной Кирилл Суворов недавно сказал в интервью Радио Свобода, что бессмысленно красить дверь в доме, когда его крыша горит.

– Я не согласен таким суждением. Люди в России не протестуют, потому что они боятся. Их страхи оправданы. Легко призывать свергнуть Путина из стран, где соблюдают права человека. Но в России протестующих против войны сажают в лучшем случае на 15 суток. Низовую политику нужно развивать в любые времена. В России, в отличие от Германии, полномочий у мундепов не так много. Но люди, которые даже сейчас в России выдвигаются в муниципальные депутаты, работают на создание демократических институтов в нашей стране. В прошлом году нам удалось избрать несколько муниципальных депутатов. Они до сих пор сохранили свои полномочия. В этом году будут выборы мундепов в Новой Москве. По моим сведениям, в них тоже примут участие оппозиционные кандидаты с антивоенной позицией. Я также планирую онлайн помогать этой кампании.

– Почему вы все же решились эмигрировать?

– После митинга против мобилизации я как общественный защитник от ОВД-инфо весь следующий день провел в судах. Вечером я сказал маме, что у каждого задержанного парня были повестки в деле. Мама ответила, что мне надо уезжать. К нам домой приходили полицейские перед митингом. Мама сказала, что она не переживет, если меня отправят на войну. Я говорил, что хочу еще поработать и поступил в университет. В конце концов, мы пришли к выводу, что лучше мне уехать из Россию. Мы с друзьями поехали в Казахстан, потом в Грузию, сейчас я по гуманитарной визе живу в Германии.

Пока гетеросексуальные люди не начнут защищать права ЛГБТ-людей мы не придем к гражданскому обществу

– Как вы начали интересоваться политикой?

– Я после окончания учебы хотел заняться бизнесом открыть свою компанию. Может быть, кофейню. Я узнал о преследовании российской властью бизнесменов Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Я решил, что отнимать бизнес у предпринимателей, фальсифицируя против них уголовные дела, неприемлемо. Я начал интересоваться политикой и вскоре стал заместителем главы "Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца" в подмосковном городе Балашиха. Мы добились открытия теплых помещений в двух городских парках. Еще мы сделали карту ненужных заборов. В результате на семи улицах эти заборы снесли.

– Как связаны ненужные заборы и политика?

– Урбанистика это отправная точка в политике. Человек узнает город и начинает на него влиять используя, например, муниципальные выборы.

– Вы с таким восторгом писали в интернете о своем участии в избирательных кампаниях Брюхановой и Карманова? Почему?

– Я радовался, что нашел единомышленников. В колледже у меня было мало друзей. И я был рад, когда нашел много людей со схожими взглядами в оппозиционной политике, нашел новые направления в моей правозащитной деятельности. В команде среди агитаторов и работников штаба оказались ЛГБТ-люди. Они рассказали о притеснениях, с которыми часто сталкиваются в России. Я не думал о гомофобии и не знал об этой проблеме, пока не познакомился с ЛГБТ-людьми во время кампании. Они стали моими близкими друзьями и я проникся их проблемами. С тех пор я стал возражать гомофобам и защищать ЛГБТ. Новые гомофобные законы, как и новые трансфобные юридические инициативы, совершенно отвратительны и неприемлемы. Я об этом написал во "ВКонтакте", получив много оскорблений от своих бывших однокурсников. Но пока гетеросексуальные люди не начнут защищать права ЛГБТ-людей, мы не придем к гражданскому обществу. Поэтому я, гетеросексуал, выступаю за права ЛГБТ.

Новые гомофобные законы, как и новые трансфобные юридические инициативы, совершенно отвратительны и неприемлемы

– Вас травили в колледже за ваши политические взгляды?

– Возможно, травили, но я не обращал на это внимания. Я могу находить общий язык с разными людьми, даже если наши взгляды расходятся

– Что вы думаете о блокировке сайтов ОВД-инфо, где вы работали общественным защитником?

– Конечно, у ОВД-инфо есть другие способы связи с задержанными, и эти ограничения можно обойти. Но когда я в 2021 году заходил в автозак и сразу спросил, все ли написали в ОВД-инфо, то не все задержанные знали о такой организации. Так что подобные меры вредят деятельности это правозащитной организации и они неприемлемы.

– Почему вы после эмиграции вступили в молодежное демократическое движение “Весна”?

– Для того, чтобы поддерживать социальные связи с российскими активистами. Я разными способами помогаю своим соотечественникам и единомышленникам. Для меня заграницей важно чувствовать себя частью российской политической среды. С этой же целью я буду помогать на муниципальной кампании в Новой Москве.

– Недавно на активистов весны завели уголовные дела. Зачем власти продолжать бороться с участниками “Весны”?

– По моему личному мнению, репрессивная машина работает и показывает какую-то деятельность. Участники "Весны" попали под раздачу.

– Не считаете ли вы странными рассуждение российских политических эмигрантов о том, как они будут обустраивать Россию после падения Путина, сейчас, когда идет война в Украине?

– Я все эти годы пытался противостоять Путинскому режиму, поэтому вину за войну я не чувствую. Лично я Путина никогда не выбирал, в 2017 году я был несовершеннолетним. Но мы как страна будем платить репарации и возмещать ущерб. И, конечно, сейчас уместно думать и обсуждать, какой мы создадим прекрасную Россию будущего. Эта преступная войны была связана с тем, что в России нет институтов прав человека. Создание их сможет предотвратить дальнейшие войны.

– Как вы сейчас чувствуете себя в Германии?

– Сначала мне было очень трудно. В Грузии у меня было много единомышленников и интересного общения. В Германии я живу в маленьком городе, у меня оборвалось общение оффлайн. Но я нашел выход: я больше занимаюсь правозащитной деятельностью и посещаю форумы и школы прав человека, которые проходят в Европе. Скоро я собираюсь продолжить обучение. В общем, я делаю все, чтобы быть готовым к вовращению в Россиию для создания новой страны. Я не сомневаюсь, что скоро вернусь домой.