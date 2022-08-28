Будут вам ягодки! Елена Сорокина – об "англосаксах" и других врагах

Губернатор Курганской области Вадим Шумков недавно назвал эстонцев "чухонцами". "В "Старой России" эту часть страны называли Чухонией, – сообщил губернатор. – Много воды утекло, многое изменилось, включая официальные названия. Перефразируя народную мудрость: "Можно вывезти чухонку из Чухни, но чухню из чухонки вывести невозможно". "Остроумно" пошутивший государственный чиновник также выразил уверенность в том, что вскоре эстонцы снова начнут говорить по-русски, "причём с умилительно тормозным акцентом".

Что и говорить, в современной России к имперскому, пренебрежительному "языку международных отношений" по отношению к разным народам уже, похоже, привыкли. Чехов российские СМИ именуют "швейками", украинцев – "укропами" и "нациками", прибалтов – "шпротами" и так далее. Велик и могуч русский язык, это вам не какой-нибудь "птичий язык дипломатии" с полутонами, намёками и скрытыми сигналами. С весны прошлого года российские чиновники ввели в обращение специальный термин "англосаксы", который символизирует "настоящих врагов современной России". Например, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что англосаксам "нужна война", поэтому они, оказывается, пытаются эту войну развязать: "Провокации, дезинформация и угрозы – излюбленный метод решения собственных проблем. Каток... военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей".

Под "англосаксами" в МИД России имеют в виду, скорее всего, конгломерат США и Великобритании. Вряд ли российские чиновники включают в это сообщество все крупные англоязычные страны мира, в том числе Австралию, Канаду, Новую Зеландию. И уж конечно, обличая англосаксов как главного врага России, не думают о группе германских племен, которая господствовала на Британских островах с V по XI век. По представлениям Кремля, настало время спасать мир от "глупости англосаксов".

Некоторые политики в России приняли этот призыв в высшей степени серьёзно и начали с изучения английского языка, вернее, с предложения его изучение прекратить. Спикер Госсовета аннексированного Крыма Владимир Константинов, выступивший с такой экстравагантной инициативой, считает, что "англичане воюют с нами тысячу лет". Поэтому он уверен, что тратить школьное время на английский не нужно, поскольку из-за него "может не хватать часов на другие предметы". Интересно, какие же это предметы? "Специальная военная операция", которую нельзя называть войной, вносит изменения в учебные планы. Семилетки с первого класса будут теперь изучать историю (по учебникам, написанным в соответствии с "национальными интересами"), будут также регулярно проходить "разговоры о важном" в новом формате классных часов: о "ценностях российского общества, закрепленных в стратегии национальной безопасности".

Совсем недавно, когда в России проходил чемпионат мира по футболу, вся страна учила английский

В Государственной думе уже разработали проект закона по борьбе с англицизмами. По словам депутата Елены Ямпольской, которая борется "с засильем английских слов в культурном пространстве", "проект нацелен в том числе на ужесточение борьбы с заимствованиями из других языков на вывесках наружной рекламы". Бизнес тут же продемонстрировал лояльность режиму, откликнувшись на призывы о русификации названий. Вместо ушедшего из страны McDonald's в России появился бренд "Вкусно и точка", сайт маркетплейса Wildberries сменил название на "Ягодки", сервис Aviasales стал называться "Билетики".

Совсем недавно, когда в России проходил чемпионат мира по футболу (это было в 2018 году), вся страна учила английский. "Англосаксы" тогда никого не пугали. Таксисты и полицейские обязаны были заниматься на курсах иностранного языка, на английский повсеместно переводили вывески, указатели, объявления в метро и так далее. Для чего же теперь стране доморощенные "ягодки"? Чтобы развязать войну в Украине и отменять уроки английского в школе? Вот в Северной Корее, как известно, держат под строгим контролем изучение английского языка: дети не имеют доступа к иностранным книгам, поскольку в них может содержаться информация, противоречащая идеологии чучхе.



Елена Сорокина – журналист и политолог



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