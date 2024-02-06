Быкова оштрафовали на 10 000 рублей за интервью в "нежелательном" СМИ

Писателя Дмитрия Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье об участии в нежелательной организации. Об этом "Соте" рассказал адвокат писателя.

Быков получил штраф за интервью с музыкантом Борисом Гребенщиковым, опубликованное на ютьюб-канале "Новой Газеты Европа". В ролике писатель обсуждает с Гребенщиковым его новый альбом и будущие планы.

Генпрокуратура России объявила "Новую газету Европа" нежелательной организацией в июне 2023 года.

Быков объявлен в России иностранным агентом. Писатель находится за границей.