Быкова оштрафовали на 10 000 рублей за интервью в "нежелательном" СМИ

Писателя Дмитрия Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье об участии в нежелательной организации. Об этом "Соте" рассказал адвокат писателя.
Быков получил штраф за интервью с музыкантом Борисом Гребенщиковым, опубликованное на ютьюб-канале "Новой Газеты Европа". В ролике писатель обсуждает с Гребенщиковым его новый альбом и будущие планы.
Генпрокуратура России объявила "Новую газету Европа" нежелательной организацией в июне 2023 года.
Быков объявлен в России иностранным агентом. Писатель находится за границей.
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