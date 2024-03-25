Быковнянский изюмский лес. Александра Вагнер – о преступлениях

Президентские выборы в России напомнили о выборах, которые проводились в СССР в 1950 году. Наверное, многие видели советскую почтовую марку 1950 года, на которой изображена суровая женщина в пальто рядом с избирательной урной. Рядом лозунг: "Голосуйте за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!" Альтернативы этому блоку не было, статью в Википедии иллюстрирует фотография Сталина, а независимые кандидаты показаны обезличенным серым цветом без имен и портретов. Вот и сейчас кандидаты так называемой системной оппозиции кажутся серыми пятнами, хотя нам известны их имена и облик. На этих выборах, как и в 1950-м, альтернативы не было – все четыре кандидата, включая переизбранного на пятый срок, находятся в санкционных списках из-за войны, которую развязала Россия.

В 1950-м Сталин переизбирался на свой последний срок, в общей сложности он пробыл у власти 29 лет – дольше, чем какой-либо другой советский вождь. Путин находится в президентском кресле 20 лет, а фактически у власти пребывает с 2000 года и хочет оставаться в Кремле еще как минимум 6 лет.

Мысль о том, насколько похожи путинская эпоха и эпоха сталинская, не оставляет меня с тех пор, как стали известны результаты эксгумаций, проведенных в лесу близ Изюма после освобождения этого города в Харьковской области украинской армией осенью 2022 года. В изюмском массовом захоронении обнаружили останки 447 человек. 51 из них погиб под завалами дома, разрушенного российской авиабомбой при осаде города. 22 человека – убитые украинские военнослужащие. На телах тридцати жертв остались следы пыток – веревки на шее, связанные руки, сломанные конечности. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Люди были похоронены в братских могилах, часто просто обмотаны тканью или в домашней одежде. Над могилами установили безымянные таблички с количеством похороненных, без имен и фамилий. Те же следы оставила после себя путинская армия в Мариуполе, вот только там результаты эксгумации, если она вообще проводилась, не стали достоянием общественности.

Российская машина пропаганды пыталась обелить российских военных, ухватившись за дату захоронения членов семьи Столпаковых. В один день, 9 марта 2022 года, погибли все члены семьи: мать, отец, две дочери 6 и 9 лет, а также их дедушка и бабушка. Все они оказались под завалами многоэтажного дома, на который была сброшена авиабомба. Путинское телевидение утверждало, что, дескать, раз город был занят российскими войсками 1 апреля, то и к обстрелу 9 марта армия непричастна. Но достаточно вспомнить, с каким неистовством разрушали Мариуполь, несколько месяцев подвергая город ежедневным авианалетам. В интервью Радио Свобода об этом рассказывал бывший глава правления "Amnesty International Украина" Андрей Марусов.

Нет сомнений, что Россия повторила бы Быковню. И она ее уже повторила

В советское время о массовом захоронении жертв чекистов в Быковнянском лесу под Киевом пропаганда рассказывала как о кладбище жертв нацизма. Эта версия подкреплялась объяснением, что недалеко от обнаруженных захоронений в 1941–1943 годах находился лагерь для военнопленных. Ложь раз за разом подтверждали специальные комиссии – сразу после войны, в 1971 году и даже в 1987-м. В Быковнянском лесу был установлен памятник жертвам Великой Отечественной войны. И только после первой открытой для общественности эксгумации в апреле 1989 года прокуроры подтвердили то, что ранее требовали признать украинские диссиденты: в поселке Быковня похоронены жертвы сталинских репрессий.

В независимой Украине здесь построили мемориальный комплекс. Тщательно проведенные эксгумации подтвердили массовое захоронение по меньшей мере 6783 человек. Среди них и один из самых талантливых украинских писателей так называемого "расстрелянного Возрождения" Майк Йогансен, и русский поэт-футурист Венедикт Март.

В марте этого года исполняется 84 года с того дня, когда по приказу Сталина Берия распорядился расстрелять польских военнопленных. Часть из них тоже была захоронена в Быковнянском лесу. А в 500 километрах от этого места находится массовое захоронение, обнаруженное в Изюме после освобождения города от российских войск.

Татьяна Шептицкая, многолетняя исследовательница советских репрессий и директор мемориального комплекса "Быковнянские могилы", говорит: "Нет сомнений, что Россия повторила бы Быковню". И она ее уже повторила. В Изюме, Мариуполе и в других украинских городах, о трагедии которых мы узнаем позже, когда путинский режим сгинет так же, как сгинул сталинский.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



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