Былой арабский фанк. Артемий Троицкий, султан и пустыня

Двести пятьдесят восьмой выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ посвящён арабским исполнителям, популярным в своих странах примерно полвека назад. Если бывает в мире поп-музыки экзотика, то вот это как раз она. Рок-критик Артемий Троицкий разыскал редкой силы исторические записи в Берлине.



Есть в городе Берлине маленький симпатичный рекорд-лейбл под названием Habibi Funk. "Хабиби" - одно из вошедших в глобальный лексикон арабских слов, означает "любимый". Funk по-немецки "волна", по международному и музыкальному - конечно же, стиль "фанк", афро-американская музыка, танцевальный фланг соула, возникший в конце 1950-х годов и очень популярный по сей день. Полагаю, что второе значение в данном случае более уместно. Активен лейбл с 2015 года и имеет очень чёткую специализацию. Вдохновитель и художественный руководитель Habibi Funk Яннис Штюрц занимается исключительно переизданиями на виниле и CD арабской музыки 1960–1970-х годов. Причём акцент делает не на национально-этнических стилях и не на религиозно-ритуальных песнопениях, а на "модно" вестернизированной поп-музыке того периода. Тот же фанк, диско и даже арабский рок!

Я, как меломан и диджей, выражаю солидарность со Штюрцем, разрушающим стереотипы о музыке

Скажем, самым первым релизом лейбла стал сингл с кавер-версией английского суперхита 1970 года All Right Now группы Free в исполнении марокканцев Les Privileges. Не удивительно, что ревнители "традиционных ценностей" арабской культуры периодически подвергают Habibi Funk критике, вплоть до обвинений в "постколониализме". Я, как меломан и диджей, выражаю полную солидарность со Штюрцем, разрушающим стереотипы о музыке Ближнего Востока и Северной Африки и наглядно иллюстрирующим тезис о том, что Восток и Запад всё-таки могут сойтись... Тем более что все записи издаются с согласия артистов и им же, по договорённости с лейблом, поступает половина прибыли от продаж.



Возможно, именно отголоски "постколониальных" дискуссий навеяли довольно странный и расплывчатый заголовок сборника любимых исполнителей "Любимого фанка" – "Эклектичная селекция музыки арабского мира". Прекрасная компиляция, из которой я выбрал четыре трека. Начнём с марокканца Фадула, который одно время солировал в уже упомянутой рок-группе "Привилегии". Он из Касабланки и был очень популярен в 1970-е годы, когда удостоился титула "Джеймса Брауна арабского мира". К сожалению, как и американский Джеймс Браун, уже почил. Песня "Аль Джедба" убедительно доказывает, что прозвище Фадула было абсолютно оправданным.



Дуаа – тоже из Марокко и тоже попала под тлетворное западное влияние. Только не заокеанское, а заморское французское. Её стихия – шансон и песенки "йе-йе" в стиле 1960-х. Типичный пример – Haditouni, кавер-версия хита Франсуазы Арди "Расскажи мне о нём" (1965). Судьба Дуаа сложилась интересно: в 1980-е она бросила музыкальную карьеру и поступила стюардессой в авиакомпанию Emirates, где и встретила своего будущего супруга, с которым по сей день проживает в Великобритании.



Аит Меслайен (настоящее имя Идир Бенабуш) родился в 1944-м и умер в 2000 году. На протяжении нескольких десятилетий был одним из популярнейших алжирских певцов. Стиль его эклектичен, но в целом ориентирован на глобальный хитовый поп - от сентиментальных баллад до диско. Он записал десятки альбомов и сотни синглов. Песня "Эль Фен" представляет ранний период карьеры Меслайена, когда он исполнял прогрессивный соул, чем-то напоминающий Марвина Гэя или Temptations.



Настоящее имя Сэла Дэвиса – Салим Абдалла Салим. Он родился в Момбасе, столице Кении, но прославился на севере Африки, сначала в Египте, а затем в различных странах Аравийского полуострова и Персидского залива, где выступал в роскошных отелях и ресторанах. Первым хитом Сэл отметился ещё в 1963 году, спев – вслед за Рэем Чарльзом, разумеется, – песню Unchain My Heart. Песня "Кабус" (иногда называют "Султан Кабус") была записана в 1974 году и стала очень популярной в Омане, откуда, собственно, данный султан и был родом.

Есть у Сэла Дэвиса и шлягер про облюбованный русскими Дубай; судя по дискографии, он записывал песни про каждую страну, в которой получал артистическую резиденцию.

Плейлист 258-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Animal Collective (USA). We Go Back, LP Tine Skiffs (Domino)

2. Syssi Mananga (Belgium/Congo). Nawe, LP Mopepe Mama (Self-released)

3. Psychedelic Porn Crumpets (Australia/UK). Tally Ho, LP Shyga! The Sunlight Mound (What Reality?)

4. The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble (Holland). The Nothing Changes, LP The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble (Denovali)

5. The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble (Holland). Twisted Horizons, LP Mutations (Denovali)

6. Fadoul (Marocco). Ahl jedba, LP An Eclectic Selection of Music from The Arab World 2 (Habibi Funk)

7. Douaa (Marocco). Haditouni, LP An Eclectic Selection of Music from The Arab World 2 (Habibi Funk)

8. Aït Meslayene (Algeria). El fen, LP An Eclectic Selection of Music from The Arab World 2 (Habibi Funk)

9. Sal Davis (Kenya/Oman). Sultan Qaboos, LP An Eclectic Selection of Music from The Arab World 2 (Habibi Funk)

10. Gemma Cullingford (UK). I Like You, LP Let Me Speak (Outré)

11. Der (France). Ready to Founce, LP Supersound (Bisou)

12. Madlib (USA). Road оf The Lonely Ones, LP Sound Ancestors (Madlib Invazion)

