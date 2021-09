Бывшая жена R Kelly: "Страх осуждения заставляет жертв насилия молчать" 

Бывшая жена певца R Kelly, известного по композициям I Believe I Can Fly и Ignition, считает, что страх быть опозоренными и осужденными заставляет женщин замалчивать истории о жестоком обращении. Об этом Дрей Келли рассказала в интервью The Guardian.

В понедельник, 27 сентября, суд присяжных признал певца и продюсера R Kelly виновным в организации торговли людьми в сексуальных целях и в вымогательстве. Приговор будет вынесен 4 мая 2022 года, ему грозит лишения свободы от 20 лет до пожизненного срока.

Первое обвинения в сексуальном насилии против R Kelly было выдвинуто в 1997 году. Аналогичные – в 2002, 2003 и 2019 году. Тогда суд освободила его из-под стражи. Тринадцать лет назад суд в штате Иллинойс также оправдал R Kelly. Его подозревали в изготовлении детской порнографии.

Жертвами музыканта становились, как правило чернокожие девушки. Его бывшая жена Дрей Келли, у которой от певца трое детей, считает, что это также сыграло свою: "Если бы одна из жертв была блондинкой с голубыми глазами, об этой истории узнали бы гораздо раньше". Сама Дрей Келли также подвергалась эмоциональному и физическому насилию со стороны певца.

В новом деле среди обвинителей – девять женщин и двое мужчин. Они утверждают, что R Kelly, используя статус суперзвезды, подчинял себе людей и принуждал их выполнять его требования, в том числе сексуального характера. Менеджеры и охранники, согласно следствию, помогали певцу в этом.

Некоторые жертвы – фанаты певца. Их приводили к нему после концерта. За кулисами музыкант соблазнял девушек и предлагал им помощь в музыкальной карьере. Потом они становились его "пленницами": певец разрешал им есть или принимать ванну только с его позволения, контролировал, какую одежду они носят и заставлять называть его "папа".

Одна из жертв утверждает, что он запер её помещении, накачал наркотиками и изнасиловал. После того, как она рассказала об этом общественности, ей пришлом скрываться, потому что от Kelly начали поступать угрозы.

Другая – Джерхонда Пейс – рассказала, что когда ей было шестнадцать лет, R Kelly наказывал её за "нарушение правил" и душил до потери сознания.

Суд также установил, что в 1994 году, используя поддельные документы, R Kelly женился на пятнадцатилетней Алии. Через семь лет она погибла в авиакатастрофе.

По мнению Дрей Келли, важно, чтобы жертвы решались рассказать о случившемся, пусть даже с момента насилия прошло много лет: "Если общество по-прежнему будет стыдить и обвинять жертв, женщины будут боятся говорить правду, и тогда мы не сможет дойти с этими историями до суда, чтобы восстановить справедливость".

R Kelly вину не признаёт. Многие из обвинений, озвученные во время суда, были изложены в документальном фильме 2019 года Surviving R Kelly.