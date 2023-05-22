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Бывшего члена пермского "Мемориала" Чернышова арестовали до 11 июля

Александр Чернышов

Суд в Перми отправил председателя "Центра исторической памяти" – правопреемника местного "Мемориала" – Александра Чернышова в СИЗО до 11 июля по делу о попытке вывоза из страны культурных ценностей. Об этом сообщает "Пермь 36,6".

Чернышова задержали 5 мая в московском аэропорту Шереметьево, после чего его арестовали на 15 суток якобы за хулиганство. По истечении этого срока Чернышова снова задержали и отправили в Пермь.

По версии следствия, Чернышов и бывший глава пермского отделения "Мемориала" Роберт Латыпов попытались вывезти в Германию архивные документы, которые представляют культурную и историческую ценность.

19 мая обыски по этому делу провели как минимум у девяти человек. Также сообщалось, что сотрудники ФСБ искали и Латыпова, который уехал из России в июле 2022 года после угроз.

Коллеги правозащитников утверждают, что дело связано с вывозом архива пермского отделения "Мемориала" в Москву после ликвидации организации.

  • Российские власти окончательно ликвидировали "Мемориал", фиксировавший политические репрессии в СССР и современной России, в феврале 2022 года.
  • Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. "Мемориал" назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Команда "Мемориала" продолжает правозащитную деятельность без образования юридического лица.

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