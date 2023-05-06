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Бывшего главу пермского "Мемориала" арестовали на 15 суток

Главу Центра исторической памяти, а ранее – главу пермского "Мемориала" Александра Чернышова арестовали на 15 суток по статье о хулиганстве.

Вчера утром его задержали в московском аэропорту Шереметьево. Вечером его привезли в суд, где обвинили в дневном хулиганстве в зоне вылета.

По словам Чернышова, после задержания он находился в отделе погранслужбы под конвоем сотрудников и не мог "хулиганить" в зоне вылета днём.

Однако "два совершенно одинаковых свидетеля", якобы видевшие Чернышова в зоне вылета, утверждают, что он выражался нецензурной бранью, агрессивно себя вёл и не реагировал на замечания. Вызвать свидетелей по просьбе адвоката судья отказался.

Ранее правозащитники предполагали, что задержание Чернышова связано с делом о вывозе архива пермского отделения "Мемориала" в Москву.

  • Российские власти окончательно ликвидировали "Мемориал", фиксировавший политические репрессии в СССР и современной России, в феврале 2022 года.
  • Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. "Мемориал" назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Команда "Мемориала" продолжает правозащитную деятельность без образования юридического лица.

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