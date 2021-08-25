Бывшего главу МВД Ингушетии включён в список экстремистов

Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов бывшего главу МВД по Ингушетии Ахмеда Погорова, арестованного по делу о столкновениях полиции с участниками митинга в Магасе против земельного соглашения с Чечней.

Погорова обвиняют в участии в экстремистском сообществе и в организации опасного для жизни насилия в отношении полицейских, пишет "ОВД-Инфо". Он был задержан и заключён под стражу в феврале 2021 года.

В перечень Росфинмониторинга вносят граждан, обвиняемых в нарушении статей Уголовного кодекса РФ, связанных с террористической или экстремистской деятельностью. При этом в разное время в него попали журналистка Светлана Прокопьева, оштрафованная на 500 тысяч рублей за высказанное мнение о теракте в архангельском управления ФСБ, студент Высшей школы экономики Егор Жуков, осуждённый на три года условно за ролики на ютьюбе о митингах, обвиняемые по делам "Нового величия" и "Сети", десятки членов религиозной организации "Свидетели Иеговы".

У попавших в список Росфинмониторинга блокируют все счета и банковские карты, они также не могут вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса.

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