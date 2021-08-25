Бывшего главу МВД Ингушетии включён в список экстремистов

Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов бывшего главу МВД по Ингушетии Ахмеда Погорова, арестованного по делу о столкновениях полиции с участниками митинга в Магасе против земельного соглашения с Чечней.
Погорова обвиняют в участии в экстремистском сообществе и в организации опасного для жизни насилия в отношении полицейских, пишет "ОВД-Инфо". Он был задержан и заключён под стражу в феврале 2021 года.
В перечень Росфинмониторинга вносят граждан, обвиняемых в нарушении статей Уголовного кодекса РФ, связанных с террористической или экстремистской деятельностью. При этом в разное время в него попали журналистка Светлана Прокопьева, оштрафованная на 500 тысяч рублей за высказанное мнение о теракте в архангельском управления ФСБ, студент Высшей школы экономики Егор Жуков, осуждённый на три года условно за ролики на ютьюбе о митингах, обвиняемые по делам "Нового величия" и "Сети", десятки членов религиозной организации "Свидетели Иеговы".
У попавших в список Росфинмониторинга блокируют все счета и банковские карты, они также не могут вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса.
- Обвиняемые по "ингушскому делу" протестовали против соглашения об изменении границы с Чечней. Митинг 27 марта 2019 года в Магасе закончился столкновениями с ОМОНом и Росгвардией.
- Правозащитный центр "Мемориал" (внесён Минюстом в список иностранных агентов) ранее признал Ахмеда Погорова политическим заключенным.
- В Ессентуках (Ставропольский край) продолжается судебный процесс над другими обвиняемыми по "ингушскому делу". На скамье подсудимых – семь человек. Все они отрицают вину.