Бывшего мэра Одессы освободили из-под домашнего ареста

Печерский районный суд отпустил бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова из-под круглосуточного домашнего ареста, сообщает "Суспільне" со ссылкой на его адвоката Александра Лысакова. По его словам, Труханову изменили меру пресечения на "личное обязательство".

В конце октября 2025 года его отправили под домашний арест. Одесская областная прокуратура сообщила бывшему мэру о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель людей во время наводнения после сильного ливня в конце сентября того же года. Тогда в Одессе погибли восемь взрослых и восьмилетний ребенок. У нескольких человек также было диагностировано сильное переохлаждение. После потопа Труханов писал, что за семь часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков, и "ни одна ливневая канализация не способна выдержать такую нагрузку".

В октябре 2025 года Труханова лишили гражданства Украины после того, как СБУ обнародовала данные о наличии у политика российского гражданства. Из-за этого Труханову пришлось освободить свою должность. Сам политик отрицает наличие у него гражданства России и заявил о намерении обжаловать факт лишения его украинского паспорта. Также Труханов назвал уголовное дело против себя "спланированной политической диверсией".