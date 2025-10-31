Лишённый гражданства мэр Одессы отправлен под домашний арест

Суд в Киеве отправил под домашний арест бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Его обвинили в преступной халатности из-за гибели людей в наводнении в Одессе в конце сентября, передаёт Украинская служба Радио Свобода.

Тогда погибли 9 человек. После потопа Труханов писал, что за семь часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков, и ни одна ливневая канализация не способна выдержать такую нагрузку.

Мэр третьего по размеру украинского города был отправлен в отставку в октябре после того, как его лишил гражданства президент Украины Владимир Зеленский. СБУ заявила, что у него есть российский паспорт. Он это отрицает, а уголовное дело назвал "политической диверсией".