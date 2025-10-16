Я достаю из широких штанин. Паспорта и судьба Геннадия Труханова

В Украине обсуждают отстранение от должности мэра Одессы Геннадия Труханова и лишение его украинского гражданства. Труханов, один из самых одиозных персонажей украинской политики, заявил в интервью Радио Свобода, что продолжает исполнять обязанности и не считает себя отправленным в отставку.

Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства и отстранил его должности из-за якобы наличия у него российского паспорта. С именем Труханова, который более 10 лет занимал пост мэра Одессы, связаны несколько уголовных расследований, обвинения в симпатиях к России, а также – в последнее время – в неумелом управлении городом после того, как в Одессе в результате наводнения погибли не менее девяти человек.

Геннадий Труханов решительно отрицает наличие у него российского паспорта и говорит, что будет обращаться в суд по поводу законности своего увольнения с должности мэра Одессы, которую он занимал уже 10 лет.

"Я утверждал, утверждаю и буду утверждать, и заверяю всех украинцев, всех, кто видит и кто сегодня хочет знать правду – у меня никогда не было российского гражданства, я не имел права его получить, потому что я не обращался в Россию за гражданством, чтобы получить его каким-либо образом, я вообще не мог его получить", – сказал Труханов в среду вечером в интервью украинской службе Радио Свобода.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что Труханов якобы имеет действующий российский заграничный паспорт, и в связи с этим Комиссия при Президенте Украины по вопросам гражданства приняла решение о прекращении его гражданства Украины.

"Такое решение, в частности, основано на доказательной базе Службы безопасности и утверждено указом Президента Украины", – говорилось в сообщении пресс-службы СБУ.

О наличии внутреннего российского паспорта у Труханова и его формальном адресе регистрации в Сергиевом Посаде под Москвой стало известно еще в 2014 и 2016 году соответственно, а в 2018 журнаоисты-расследователи нашли копию его другого загранпаспорта, который действовал с 2003 по 2008 год.

В 2014 году украинский депутат Владимир Арьев опубликовал справку ФМС России о выдаче Труханову российского паспорта на основании советского в 1992 году, а также заявление с просьбой выдать ему новый паспорт в связи с достижением 45-летия в 2011 году.

Российский адрес тогдашнего мэра Одессы стал известен после публикации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основе документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. В одном из них Труханов декларировал, что его офшорная компания (одна из 20 найденных в "панамских бумагах") не будет осуществлять противоправную деятельность. В декларации он указал свой адрес: Сергиев Посад, Парковая улица, дом 5. Это обычный советский многоквартирный панельный дом.

Тогда Труханов в ответ на обвинения о наличии у него российского гражданства (два гражданства или двойное гражданство запрещены украинским законом) обнародовал справку, выданную ему в консульстве РФ в Одессе. В ней говорилось , что Труханов "не приобретал гражданства Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданстве гражданином Российской Федерации не является". В том же году СБУ заявила, что информация о наличии у Труханова российского паспорта "не подтверждается".

Тем не менее, два года спустя, в 2018-м, OCCRP обнародовала новые документы из "панамских архивов", среди которых была копия российского загранпаспорта Труханова, выданного ему в 2003 и истекшего в 2008 году.

Сейчас СБУ подчеркивает, что очередной, действующий до 15 декабря 2025 года российский загранпаспорт Труханов получил "уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей". Спецслужба также утверждает, что в 2017 году Труханов просил российские органы признать его внутренний паспорт недействительным, но это не повлекло его выхода из гражданства РФ.

Российское издание The Insider утверждает, что обнародованная 15 октября СБУ копия загранпаспорта Труханова, на основании которой его лишили гражданства Украины, является подделкой: имя транскрибировано неправильно, паспорт с таким номером, согласно базам данных, существует и действует, но он был выдан другому человеку.

Журналист-расследователь Христо Грозев считает, что поддельный загранпаспорт Труханова, фото которого опубликовала СБУ, мог быть изготовлен в рамках спецоперации против него российских спецслужб. По данным The Insider, российские спецслужбы интересовались Трухановым из-за его "причастности к развитию украинских событий 2013–2014" годов.

"Если выяснится, что это подделка, я думаю, что это существенно может подорвать доверие общества к Службе безопасности Украины. Это будет колоссальная проблема как для нас, так и для государства, потому что этот орган на самом деле выполняет огромную работу во время полномасштабной войны", – сказал в интервью украинской службе Радио Свобода депутат Верховной Рады от правящей украинской партии "Слуга народа" Виталий Безгин.

Вместе с этим петиция с призывом о лишении Труханова гражданства Украины, опубликованная на сайте президента 13 октября, быстро набрала необходимые 25 000 подписей.

"Типичный мэр"

Политическая карьера Геннадия Труханова выглядит очень типичной для украинского политического истеблишмента. Он легко менял партии и фракции – порой с противоположными идеологиями; против него возбуждались уголовные дела, он скрывался от следствия за границей, за него вносились большие залоги, он выигрывал суды, Труханов пылко поддерживал бежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича – а потом с не меньшим рвением Петра Порошенко, возглавившего страну после победы протестующих на Майдане.

Вот некоторые вехи политической биографии Геннадия Труханова, которые собрал воедино бывший депутат украинского парламента Николай Томенко – для лучшего понимания волатильности взглядов теперь уже бывшего мэра Одессы:

2010 год – депутат Городского совета, глава фракции "Партии регионов" (сейчас её деятельность в Украине запрещена);

2012 год – народный депутат от "Партии регионов";

2013 год – соавтор обращения депутатов "Партии регионов" и Компартии Украины к польскому Сейму с просьбой "признать Волынскую трагедию геноцидом в отношении польского населения и осудить преступные действия украинских националистов";

2014 год – голосовал за "диктаторские законы" Виктора Януковича (призванные подавить протесты против приостановки евроинтеграции Украины, – прим. РС);

2015 год – избран одесским городским головой от партии "Доверяй делам" (до переименования – "Коммунистическая партия трудящихся");

2016 год – журналистское расследование ICIJ о российском паспорте и 20 офшорных компаниях Труханова;

Декабрь 2017 – февраль 2018 гг. – скрывался от следствия за границей;

Февраль 2018 года – задержан по делу о хищении средств из городского бюджета с ущербом в размере 185 миллионов гривен. Суд отпустил Труханова под поручительство народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова. Через год дело закрыли;

2019 год – выступил с призывом голосовать за кандидата в президенты Петра Порошенко;

2019 год – баллотировался в Верховную Раду от партии "Оппозиционный блок" под номером 4 (сейчас запрещена как пророссийская);

2020 год – избран городским головой Одессы от партии "Доверяй делам". Накануне выборов, после передачи в собственность Украинской православной церкви Московского патриархата земли, где расположен Свято‑Иверский монастырь, митрополит Онуфрий благословил его на должность городского головы;

2021 год – Труханову вручено подозрение в участии в преступной организации, которая незаконно завладела государственными активами в Одессе – деньгами и земельными участками. Залог за него в 30,2 миллиона гривен (более миллиона долларов по курсу того времени) внес один из главных спонсоров УПЦ (МП), народный депутат Вадим Новинский (ныне находится под санкциями и скрывается за границей);

2022 год – выступил за поиск компромисса с президентом России Владимиром Путиным и против сноса памятника Екатерине II. НАБУ сообщило о подозрении в участии в преступной организации по хищению имущества города;

2023 год – городской голова Киева Виталий Кличко во время заседания суда предложил взять Труханова на поруки. Высший антикоррупционный суд постановил арестовать Труханова с правом внесения залога в 13 миллионов гривен;

2024 год – активно выступал за сохранение памятника Пушкину как "части нашей истории";

С 2023 года до 14 октября 2025 года беспрепятственно работал на должности городского головы и находился в командировках за границей.

Почему именно сейчас?

Здесь нет однотипных ответов. Кто‑то считает, что терпение центральной власти в Киеве "переполнилось" – особенно когда недавно из‑за сильного наводнения в Одессе погибли 9 человек и городская власть фактически продемонстрировала полную неподготовленность к стихии и не справилась с преодолением её последствий.

Также не стоит забывать и о факторе возможных – в случае устойчивого перемирия – выборов в Украине, в том числе местных.

"Разумеется, Геннадия Леонидовича отстранили от власти не за российский паспорт, не за коррупцию и уголовные дела и даже не из‑за гибели людей во время ливня. Всё это раньше никого не интересовало. И дальше бы тоже никого не интересовало. Похоже, это решение было принято во многом для того, чтобы расчистить место для введения городской военной администрации", – считает Анатолий Бойко, украинский политолог, руководитель Одесского областного отделения Комитета избирателей Украины.

Статус "военных" за последние годы в Украине получили городские администрации в Чернигове и Сумах, в Днепре, а также в прифронтовых Краматорске, Северодонецке и Херсоне.

"Николаевские коллеги говорят, что в Николаеве также активно раскручивается ситуация под введение военной администрации. Кроме этого, мэры остались в Ровно и Полтаве, но там не стали создавать военные администрации, по крайней мере пока. Выборы всё же когда‑нибудь будут, а бюджеты областных центров – большой ресурс", – добавляет Бойко.

Многие эксперты считают логичным введение военной администрации в Одессе: город часто обстреливают российские дроны и ракеты, здесь размещен штаб военно-морского флота Украины, наконец, Одесса является ключевым украинским портом, и именно из Одессы отправляются товары на экспорт морским коридором через Черное море.

Одесса фигурировала и в планах Кремля по созданию так называемого "сухопутного коридора в Приднестровье" на первых этапах большой войны. Эти планы сорвала своим сопротивлением украинская армия.

"Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без надлежащего ответа", – пояснил президент Владимир Зеленский своё решение лишить Геннадия Труханова украинского гражданства и отстранить его от должности.

"Лишение гражданства – это не сила государства. Это признак бессилия правосудия. А вот решение о создании военной администрации в Одессе я поддерживаю. Можно обсуждать, насколько оно будет эффективным, но оно законное, логичное и оправданное в нынешних условиях", – считает украинский политолог Олег Саакян.

Но большинство комментаторов говорят именно о факторе приближения возможных выборов.

"Конец войны действительно уже на горизонте, и вся эпопея с Трухановым – это ещё одно доказательство этого. Зеленскому нужно подготовиться к выборам, и Одесса – это большая электоральная база для него, один из решающих факторов для переизбрания на будущих президентских выборах", – считает оппонент Зеленского, оппозиционный депутат Алексей Гончаренко.

"Зеленский понемногу теряет власть, и особенно это ощущается на местах, в местной власти. Лишение гражданства Труханова и создание Одесской МВА – это открытый сигнал каждому мэру, что все под прицелом и, когда понадобится, доберутся до каждого. Таким образом большинство мэров станет запуганными и послушными по отношению к власти", – добавляет Гончаренко.

Ещё один оппозиционный депутат Верховной Рады, Олег Синютка, называет себя "политическим оппонентом Труханова", добавляя, что тот часто занимал "антиукраинскую позицию".

"С другой стороны, наверное, нужно учитывать, что всё-таки жители города Одессы его избрали. Я всю эту историю рассматриваю как часть атаки на местное самоуправление. Потому что речь здесь точно не о Труханове – с Трухановым всё понятно! – речь идёт о том, что в Украине уже на протяжении длительного времени строится авторитаризм, и этому авторитаризму в стране мешают в том числе и местные территориальные общины, которые достаточно влиятельны, которые достаточно самостоятельны", – говорит Синютка в интервью Радио Свобода.

Бывший глава Луганской области Украины, а ныне известный волонтёр Георгий Тукаспрашивает в фейсбуке: "Не является ли главной целью этого решения смена руководства Одессы на представителя "Зе‑команды"? На фоне туповатого давления на Кличко, который упорно не желает прогибаться под Зеленского, смещение Труханова невольно вызывает сомнения".

Есть и голоса другого плана. Так, уроженка Одесской области, журналистка Зоя Казанджи пишет в соцсетях: "Не стоните, что "раскачивают Одессу" и что "Труханов способствует стабильности в городе". Одессу в самые тяжёлые времена удерживали люди. Обычные. Без полномочий и ресурсов. Эти же люди встали на защиту и в 2014‑м, и в 2022 году. Точно такие же люди удержали и продолжают удерживать Украину".

Сам Геннадий Труханов в интервью Радио Свобода так объясняет возможный фактор выборов: "Я никогда не был в оппозиции президенту. Если кто‑то видел во мне российского агента, пусть оперируют фактами, а не мнениями".

Кто такой Лысак?

После встречи с главой СБУ Василием Малюком во вторник, где тот доложил о подтверждении наличия российского паспорта у нескольких людей на должностях, Зеленский провёл разговор с руководителем Днепропетровской областной администрации Сергеем Лысаком. После протокольной благодарности за эффективную работу по обороне доверенного ему региона президент сказал: "Я определил для него следующие задачи. Документы – скоро".

Вскоре появилась информация о назначении Лысакa руководителем новосозданной Одесской городской военной администрации.

О Лысаке известно немного. Он карьерный сотрудник СБУ, служил в спецподразделении "Альфа", имеет звание бригадного генерала.

Работал в нескольких областных управлениях СБУ, в частности, в Житомирской и Днепропетровской областях, активно участвовал в "антитеррористической операции" в Донбассе до начала полномасштабного российского вторжения.

В 2023 году Лысак был назначен руководителем Днепропетровской областной военной администрации. Оценить его работу на этой должности сложно. С одной стороны, боевые действия уже переместились на территорию этого региона, и российские войска сейчас контролируют небольшой ее участок, прилегающий к Донбассу. С другой стороны, область остаётся надёжным тылом для Вооруженных сил Украины.

"Судя по всему, Лысак находился на хорошем счету у центральной власти: например, в прошлом году несколько раз именно он представлял "План победы" Владимира Зеленского на заседаниях местных советов в европейских странах", – пишет Би-би-си.

"Википедия" уже оперативно обновила информацию о Лыске: с 15 октября 2025 года он значится руководителем Одесской городской военной администрации.