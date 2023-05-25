Бывшего проректора ВШЭ Константина Сонина объявили в розыск в России

Профессора Чикагского университета и экономиста Константина Сонина объявили в федеральный розыск в России. Данные об этом сообщает "Медиазона". Основанием для розыска в карточке в базе МВД указана статья Уголовного кодекса. Какая, не уточняется.

В марте стало известно о том, что Следственный комитет России возбудил в отношении Сонина уголовное дело по статье о распространении дезинформации о российской армии.

По версии следствия, с апреля по июль 2022 года Сонин неоднократно в своём телеграм-канале "размещал публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции".

Сонин – известный экономист и публицист, профессор Чикагского университета. Он живёт в США. Летом прошлого года его уволили из Высшей школы экономики, где он занимал пост проректора.

Сонин активно критикует войну России против Украины. В разговоре с Радио Свобода профессор предположил, что поводом для возбуждения уголовного дела стали его посты о гибели мирных жителей в Буче и обстреле драмтеатра в Мариуполе.

Дезинформацией или фейками российские правоохранительные органы могут признать любые высказывания о войне в Украине, не совпадающие с официальной трактовкой властей. По статье были возбуждены десятки уголовных дел, выносились приговоры в том числе к реальному лишению свободы. Несколько приговоров было вынесено заочно.

Всего в России по данным "ОВД-Инфо", за антивоенную позицию преследуют более 500 человек.

Больше новостей Радио Свобода: