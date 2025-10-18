Бывшего советского и российского дипломата Сергея Шестакова приговорили к двум месяцам тюремного заключения и оштрафовали на 100 долларов за дачу ложных показаний правоохранительным органам США. Срок отбытия наказания должен начаться в феврале 2026 года.

Утверждается, что Шестаков солгал агентам ФБР, которые расследовали дело об уклонении от санкций – в этом деле также фигурировали бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал и российский олигарх Олег Дерипаска.

Обвинение утверждает, что Шестаков, который получил гражданство США в 2013 году и работал официальным переводчиком в американских судах, знал, что дача ложных показаний агентам ФБР является преступлением.

Макгонигала и Шестакова обвинили в сговоре с целью помочь Дерипаске обойти санкции США, введенные против него в 2018 году, а также в сговоре с целью отмывания денег. В декабре 2023 года по этому делу суд приговорил Макгонигала к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы. Шестаков в июне этого года признал себя виновным, после чего с него сняли обвинения.

Дело о даче ложных показаний касается бесед между Шестаковым и Евгением Фокиным – сотрудником холдинга EN+ Group, который основал Дерипаска. Прокуроры утверждают, что Фокин был сообщником Шестакова и Макгонигал. ФБР считает Фокина агентом Службы внешней разведки России.

В ноябре 2021 года агенты ФБР допросили Шестакова о его отношениях с Фокиным и спросили, вел ли он когда-либо с ним какие-либо дела. Шестаков ответил отрицательно. Через несколько дней агенты ФБР изъяли его электронные устройства.