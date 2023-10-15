Петербуржец арестован за нарисованное сердечко в поддержку ВСУ

В Санкт-Петербурге местного жителя Олега Пронина арестовали за граффити в форме сердечка, которое он нарисовал на стенах двух домов. Следствие утверждает, что Олег Пронин "осквернил" постройки, нанеся на них надписи и нарисовав сердце "в знак любви и уважения" к вооружённым силам Украины, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Пронина обвиняют в вандализме по мотивам политической вражды, а также в хранении оружия - якобы он купил и держал дома боеприпасы для пистолета ТТ и пистолета-пулемёта ППШ.

В субботу Красногвардейский районный суд арестовал Олега Пронина до 11 декабря. Обвиняемый признал вину, сообщает Север.Реалии со ссылкой на судебную пресс-службу.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти активно преследуют граждан, которые высказываются против войны и выражают поддержку жителям Украины и её армии. Их обвиняют в "дискредитации" российских войск и "военных фейках". Авторам антивоенных граффити также нередко вменяют "вандализм".