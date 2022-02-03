Бывшего судью Сайди Янгулбаева лишили неприкосновенности

Квалификационная коллегия судей Чечни лишила Сайди Янглубаева статуса судьи в отставке. Это снимает с бывшего судьи Верховного суда Чечни неприкосновенность и другие ограничения по привлечению к уголовной ответственности. Решение вступает в силу с 4 февраля и может быть оспорено в Высшей квалификационной коллегии судей.

Янгулбаев рассказал Кавказ.Реалии, что только вчера узнал о том, что его собираются лишить статуса судьи в отставке.

"Конечно, я этого не ожидал, поскольку никаких оснований для этого нет. В законодательстве расписаны конкретные случаи, при которых человек лишается этого статуса – например, получение иностранного гражданства или вида на жительства. У меня ничего этого нет", – отметил Янгулбаев.

Как утверждает бывший судья, теперь в его отношении могут сфабриковать любое уголовное дело. "Мне жалко судей, моих бывших коллег, которые выполняют любые капризы Кадырова", – заявил Сайди Янгулбаев. Он также уточнил, что будет обжаловать это решение в Высшей квалификационной коллегии судей России.