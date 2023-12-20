Бывшему врачу в Руанде дали 24 года за участие в геноциде тутси

Суд во Франции приговорил бывшего гинеколога из Руанды Состена Муньемана к 24 годам тюрьмы за участие в геноциде тутси в 1994 году.

68-летний Муньеман признан виновным в геноциде, преступлениях против человечности и участии в заговоре с целью подготовки этих преступлений, сообщает Le Monde. Он вину отрицает, его адвокаты заявили, что планируют обжаловать приговор.

Суд пришёл к выводу, что Муньеман помогал составлять письмо в поддержку правительства хуту, которое поощряло истребление тутси. Также бывшего врача обвинили в том, что он содержал тутси в "нечеловеческих условиях" в офисах местных органов власти – пока их не убивали.

На заседаниях суда Муньеман утверждал, что пытался спасти тутси, предоставляя им убежище в местных администрациях.

Геноцид в Руанде, в ходе которого солдаты и ополченцы хуту убили около 800 тысяч человек, большинство из которых были этническими тутси, продлился 103 дня.

После многие его участники уехали во Францию, спасаясь от правосудия. С тех пор во Франции рассмотрели всего шесть дел об участии в геноциде тутси. Руанда обвиняет Париж в нежелании выдавать подозреваемых в геноциде и привлекать их к ответственности.