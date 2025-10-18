Бывшие участники "Съезда народных депутатов" Ильи Пономарёва объявили о создании оргкомитета "Коалиции российских демократических сил". Организация, как планируется, должна "координировать российскую оппозицию с учётом её представительства в ПАСЕ", сообщает "Сота".

Среди организаторов "Сота" называет оппозиционеров Андрея Илларионова, Алексея Виленца, Ольгу Курносову и Даниила Константинова. Участники заявили, что распускают "Съезд народных депутатов" в связи с неверием россиян в его легитимность и раскритиковали основателя организации Илью Пономарёва. На оргкомитете также критиковали принципы отбора представителей российской оппозиции в ПАСЕ, рассказывается в репортаже "Соты".

Учредительная конференция "Коалиции" должна состояться позднее. Завтра оргкомитет планирует провести "Третий форум российской оппозиции за Украину". Пономарёв заявление конференции не комментировал.